«معاناة الفطر الأسود».. ابنة أول مريضة تحكي تجربة الإصابة بالمرض اللعين

كشفت أميرة منير، ابنة أول مصابة بمرض الفطر الأسود في مصر، عن تفاصيل اكتشاف والدتها للمرض، مؤكدة أن والدتها كانت مصابة بفيروس كورونا وشفيت منه وعادت لطبيعتها قبل أن تشعر بآلام جديدة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc: "والدتي كانت تشعر بالآلام في الجانب الأيسر من رأسها، وكنت أعطيها مسكنا، وبعد تزايد الآلام تم عرضها على أطباء في تخصصات المخ وطلب مني أشعة رنين على المخ، وأكد أنها جيدة، ومن الممكن أن يكون مرضها نفسيًا بسبب فقد زوجها، وبعد ازدياد الألم عليها تم عرضها على طبيب أسنان، وأنف والأذن والحنجرة، وأكد الأخير إصابتها بالفطر الأسود".