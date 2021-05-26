الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم»: امتحانات الثانوية في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية (إنفوجراف)

وزير التعليم
وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات النهائية للثانوية العامة ستعقد في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية، فقط، ولن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، في إنفوجراف إن امتحانات الثانوية ستعقد العامة في لجان مجهزة بالشبكات الداخلية (servers)، ولن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية، مطالبًا الطلاب بضرورة التأكد من حصولهم على اسم مستخدم وكلمة السر وكتابتها بطريقة صحيحة وتجهيز التابلت الخاص بهم"نحن اختبرنا الشبكات بالامتحان التجريبي الأول، ثم سمحنا باستخدام السحابة في الامتحان الثاني كى يستفيد الطلاب في المدارس غير المجهزة بالأسئلة وأننا لن نمتحنهم في هذه المدارس في الامتحان النهائي".

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ثانوية عامة امتحانات إلكتروني وزير التربية والتعليم التواصل الاجتماعي

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