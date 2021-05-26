«التعليم»: امتحانات الثانوية في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية (إنفوجراف)

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات النهائية للثانوية العامة ستعقد في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية، فقط، ولن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، في إنفوجراف إن امتحانات الثانوية ستعقد العامة في لجان مجهزة بالشبكات الداخلية (servers)، ولن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية، مطالبًا الطلاب بضرورة التأكد من حصولهم على اسم مستخدم وكلمة السر وكتابتها بطريقة صحيحة وتجهيز التابلت الخاص بهم"نحن اختبرنا الشبكات بالامتحان التجريبي الأول، ثم سمحنا باستخدام السحابة في الامتحان الثاني كى يستفيد الطلاب في المدارس غير المجهزة بالأسئلة وأننا لن نمتحنهم في هذه المدارس في الامتحان النهائي".