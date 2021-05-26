الأربعاء 26 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مستثمرو بلبيس: الحكومة طبقت إجراءات الإصلاح الاقتصادي بطريقة احترافية

عبدالله الغزالي
عبدالله الغزالي

قال المهندس عبدالله الغزالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، إن الحكومة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي بطريقة علمية و احترافية شديدة منذ الإعلان عنه عام 2016.

وأضاف الغزالي لـ"الدستور" أن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل سليم نتج عنه نجاح باهر استطاعت الحكومة من خلاله التصدي للتداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، ما أدى إلى زيادة ثقة المؤسسات الدولية والتمويلية في الاقتصاد المصري، مشيدًا بقرار صندوق النقد الدولي بتوفير 1.6 مليار دولار لمصر خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن مصر أصبحت من أهم وابرز البلدان العربية بالمنطقة نظرًا لما تقدمه من دعم لاشقاءنا العرب.

الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولى، أعلن عن توصل بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لاستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة فى إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، نحو 1,6 مليار دولار.

وقال صندوق النقد الدولى: "على مدار الاثنى عشر شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحى الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".

وأبدى الاقتصاد المصرى صلابته، مع تخفيف أثر أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما في ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.

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