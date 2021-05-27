الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن تفاصيل إجراء امتحانات الثانوية العامة للطلاب

وزير التعليم
وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في "إنفوجراف" عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم عقد امتحان الثانوية العامة النهائي إلكترونيًا بنظام الأسئلة الجديد لكل من استلم جهاز التابلت.

وأوضحت الوزارة التربية أن الامتحانات سوف تعقد ورقيًا فقط في حالة طلاب المنازل أو في حالات الإعادة، ولكن في كل الأحوال سيكون التصحيح إلكترونيًا لضمان العدالة للطلاب.

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه رسالة طمأنينة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال لهم إن "الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة، سوف تنعقد، بإذن الله، في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية فقط ولن نستخدم الشرائح أو السحابة الإلكترونية".

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا "بالتالي يجب أن يطمئن أولياء الأمور أنه لا علاقة بأى مشكلة تعترض أبناءهم في مدارس خاصة أو من المنزل أو مدارس غير مجهزة بالامتحان النهائي ولا يجب إسقاط هذه التجربة على الامتحانات النهائية".

وشدد وزير التربية والتعليم، قائلا "نحن اختبرنا الشبكات بالامتحان التجريبي الأول ثم سمحنا باستخدام السحابة في الامتحان الثاني كى يستفيد الطلاب في المدارس غير المجهزة بالأسئلة ولو أننا لن نمتحنهم في هذه المدارس في الامتحان النهائي".

واختتم وزير التربية والتعليم حديثه، قائلا إنه في النهاية لن يسمح باستخدام الشبكات لأسباب تأمينية وفنية وسيكون الامتحان في مدارس تم اختبارها بعناية شديدة، وبالتالي دعونا نهتم بمحتوى الامتحان فقط ولا ننشغل بالتقنيات.

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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