الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«وما تدري نفس بأي أرض تموت».. آخر منشور لمجند لقي مصرعه بحريق «مرور السويس»

حريق إدارة مرور السويس
حريق إدارة مرور السويس

"وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت".. شاء الله أن تكون آية من القرآن الكريم هي آخر ما نشره شهيد الواجب المجند عبد الرحمن والذي لقى مصرعه بحريق شب بإدارة مرور السويس مساء اليوم.

لم ينشر الشهيد شيئا منذ ثلاثة وعشرين ساعة ليترك صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتستقبل دعوات أصدقائه بالرحمة وصورا جمعتهم سويا.. أبرزها صورة جمعته بزوجته وطفلته الصغيرة.

ولقى عبد الرحمن مصرعه، إثر حريق شب بالصالة الخارجية والدور الثاني من إدارة مرور السويس بحي فيصل، وأصيب مجندان آخران باختناقات نتيجة الأدخنة التي نتجت عن السنة اللهب التي انطلقت من الحريق.

وانتقل مدير مرفق إسعاف السويس الدكتور محمد طنطاوي لموقع الحريق على رأس ست سيارات إسعاف، لإنقاذ المتواجدين داخل إدارة مرور السويس.

وأجرى رجال الإسعاف الإسعافات الأولية وجلسات لمجند أصيب باختناقات، بينما نقلوا الآخر لمستشفى السويس العام إثر إصابته بانهيار عصبي إلى جانب الاختناقات.

وقال وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوي أنه يتابع حالة المصاب محمد عبده محمد ٢٠ سنة مجند، وأكد أن حالته مستقرة.

وانتقل محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، ومدير أمن السويس لواء محمد الألفي، لمتابعة تعامل قوات الإطفاء مع الحريق حتى تمت السيطرة عليه.

رافق المحافظ خلال متابعة الحريق، الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والمهندس محمد عبدالله، رئيس شركة النصر للبترول، واللواء باسم العطار حمكدار مديرية أمن السويس وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب حسن السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة والمديرية.

وفرضت مديرية أمن السويس كردونا أمنيا بمحيط إدارة المرور حرصا على سلامة المارة، ومنعا التجمهر لتتمكن سيارات الإطفاء والاسعاف من المرور بيسر.

Screenshot_2021-05-26-22-22-26-30
Screenshot_2021-05-26-22-22-26-30
Screenshot_2021-05-26-22-23-40-91
Screenshot_2021-05-26-22-23-40-91
FB_IMG_1622059776611
FB_IMG_1622059776611
Screenshot_2021-05-26-23-08-02-58
Screenshot_2021-05-26-23-08-02-58
Screenshot_2021-05-26-23-07-40-95
Screenshot_2021-05-26-23-07-40-95
Screenshot_2021-05-26-23-07-22-34
Screenshot_2021-05-26-23-07-22-34
Screenshot_2021-05-26-20-15-08-41
Screenshot_2021-05-26-20-15-08-41
IMG_٢٠٢١٠٥٢٦_٢١٣٠٣١
IMG_٢٠٢١٠٥٢٦_٢١٣٠٣١
IMG_٢٠٢١٠٥٢٦_٢١٣٠١٣
IMG_٢٠٢١٠٥٢٦_٢١٣٠١٣
شهيد ضحية السويس حريق المرور

الأكثر قراءة

هبوط أرضي في شارع فيصل الرئيسي

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

القصة الكاملة لترقية دكتور جامعة الإسكندرية التى أغضبت الطلاب

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة