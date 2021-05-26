«وما تدري نفس بأي أرض تموت».. آخر منشور لمجند لقي مصرعه بحريق «مرور السويس»

"وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت".. شاء الله أن تكون آية من القرآن الكريم هي آخر ما نشره شهيد الواجب المجند عبد الرحمن والذي لقى مصرعه بحريق شب بإدارة مرور السويس مساء اليوم.

لم ينشر الشهيد شيئا منذ ثلاثة وعشرين ساعة ليترك صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتستقبل دعوات أصدقائه بالرحمة وصورا جمعتهم سويا.. أبرزها صورة جمعته بزوجته وطفلته الصغيرة.

ولقى عبد الرحمن مصرعه، إثر حريق شب بالصالة الخارجية والدور الثاني من إدارة مرور السويس بحي فيصل، وأصيب مجندان آخران باختناقات نتيجة الأدخنة التي نتجت عن السنة اللهب التي انطلقت من الحريق.

وانتقل مدير مرفق إسعاف السويس الدكتور محمد طنطاوي لموقع الحريق على رأس ست سيارات إسعاف، لإنقاذ المتواجدين داخل إدارة مرور السويس.

وأجرى رجال الإسعاف الإسعافات الأولية وجلسات لمجند أصيب باختناقات، بينما نقلوا الآخر لمستشفى السويس العام إثر إصابته بانهيار عصبي إلى جانب الاختناقات.

وقال وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوي أنه يتابع حالة المصاب محمد عبده محمد ٢٠ سنة مجند، وأكد أن حالته مستقرة.

وانتقل محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، ومدير أمن السويس لواء محمد الألفي، لمتابعة تعامل قوات الإطفاء مع الحريق حتى تمت السيطرة عليه.

رافق المحافظ خلال متابعة الحريق، الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والمهندس محمد عبدالله، رئيس شركة النصر للبترول، واللواء باسم العطار حمكدار مديرية أمن السويس وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب حسن السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة والمديرية.

وفرضت مديرية أمن السويس كردونا أمنيا بمحيط إدارة المرور حرصا على سلامة المارة، ومنعا التجمهر لتتمكن سيارات الإطفاء والاسعاف من المرور بيسر.

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