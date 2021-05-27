«التعليم» تعلن تطبيق التصحيح الإلكترونى لكافة طلاب الثانوية العامة

الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تصحيح امتحان الثانوية العامة إلكترونيًا في جميع الحالات، سواء كان الامتحان إلكترونيًا لمن قد استلموا التابلت أو ورقيًا في حالة طلاب المنازل (bubble sheet).

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف آليات الكتاب المفتوح في امتحانات الثانوية العامة.

وقال الوزير، عبر صفحته الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قررت الوزارة إتاحة دخول "الكتاب الحكومي الخاص بالطالب" سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه.

وشدد الوزير، قائلآ: «إنه سوف نسمح بدخول الكتاب وعليه ملاحظات الطالب فقط».

وأوضح، أنه لن "نسمح بدخول أوراق أخرى من أى نوع ولن يسمح بدخول التابلت على شبكة الإنترنت أثناء الامتحان لأسباب تأمينية تقنية ولتحقيق تكافؤ الفرص مع زملائكم من طلاب المنازل والإعادة والتقسيم وذوي الهمم".

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه رسالة طمأنينة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال لهم إن "الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة، سوف تنعقد، بإذن الله، في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية فقط ولن نستخدم الشرائح أو السحابة الإلكترونية".

وأضاف الوزير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا «بالتالي يجب أن يطمئن أولياء الأمور أنه لا علاقة بأى مشكلة تعترض أبناءهم في مدارس خاصة أو من المنزل أو مدارس غير مجهزة بالامتحان النهائي ولا يجب إسقاط هذه التجربة على الامتحانات النهائية".

وشدد الوزير قائلا "نحن اختبرنا الشبكات بالامتحان التجريبي الأول ثم سمحنا باستخدام السحابة في الامتحان الثاني كى يستفيد الطلاب في المدارس غير المجهزة بالأسئلة ولو أننا لن نمتحنهم في هذه المدارس في الامتحان النهائي".

واختتم حديثه، أنه في النهاية لن يسمح باستخدام الشبكات لأسباب تأمينية وفنية وسيكون الامتحان في مدارس تم اختبارها بعناية شديدة، وبالتالي دعونا نهتم بمحتوى الامتحان فقط ولا ننشغل بالتقنيات.