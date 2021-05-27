«صحة بورسعيد»: فرق متنقلة لتطعيم أعضاء الهيئات القضائية بلقاح كورونا

قاد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، الأربعاء، مجموعة من الفرق الطبية المتنقلة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد، وذلك لتطعيم أعضاء الهيئات القضائية، مع قياس العلامات الحيوية لهم، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وتم اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وتقديم الخدمة لهم.



وأكد "أبو هاشم" أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد19، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتنسيق مع وزارة العدل وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن بدء تطعيم بعض الفئات من المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، بلقاح فيروس كورونا بمنازلهم بمحافظة بورسعيد، وذلك من خلال تخصيص فرق طبية تتوجه للمواطنين لتطعيمهم مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بالحرص على تطعيم كافة المواطنين بلقاح فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس أو تقليل مخاطر الفيروس ومضاعفاته، وبالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ومستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وأشار بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، أنه توجه فريق طبي من مستشفى النصر التخصصي مدرب على أعلى مستوى لتطعيم للمواطنين في منازلهم، وذلك مراعاةً لحالتهم الصحية وتيسيرًا عليهم من مشقة الانتقال لتلقي اللقاح داخل المنشآت الصحية المخصصة لذلك.

وأضاف بيان الهيئة، أنه تم تفعيل خدمة التطعيم المنزلى لبعض الفئات التي حددتها وزارة الصحة والسكان ، وتشمل المصابين بكسر بالأطراف السفلية (كسور مفصل الحوض والفخذ، كسور الساقين، كسور القدمين)، بتر أحد الأطراف السفلية (بتر أحد القدمين أو الساقين)، مرضى الشلل الرباعى والشلل النصفى وشلل الاطفال، و مرضى ضمور العضلات، و المرضى الذين يعانون من امراض عصبية تسبب إعاقة الحركة (التصلب المتعدد، الشلل الرعاش، مرض الوهن العضلي، ضمور النخاع الشوكي، متلازمة جيلان باريه).

يشار إلى أن مستشفى النصر التخصصي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، قد تم تخصيصها منذ مارس 2021 كمركز لتقديم خدمة التطعيم الخاص بفيروس كورونا، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك من قبل وزارة الصحة والسكان، وضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.