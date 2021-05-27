«التعليم» تقرر إتاحة الكتاب الحكومى فى لجان الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إتاحة دخول "الكتاب الحكومي الخاص بالطالب" سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه، ولن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أي نوع أو السماح بدخول التابلت على شبكة الإنترنت.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وجه 3 رسائل لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، حيث جاء نصها كالتالي:

1/ أتمنى يوما ما أن نقتنع أن الهدف هو التعلم الحقيقي وليس فقط "أجيب مجموع كبير في الثانوية العامة".

2/ النظام الحالي من الأسئلة يقيس فهم مخرجات التعلم ولذلك من استطاع التعلم بعمق سوف يحصل على المجموع الكبير بغض النظر عن مصادر التعلم التي اختارها.

3/ أرفض عبارة "كثرة المصادر غير المنظمة" لأنها تعبير غريبة جدًا فبدلا من تقدير الدولة على إتاحة كل هذه المصادر نجد هذا التعليق!! الفكرة هي إتاحة كل ما نستطيع لتيسير التعلم وانما الفكر القديم مؤمن بفكرة "الامتحان حتى من ده أو ده" وهذا خطأ جوهري.

وكان قد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وجه رسالة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، قائلا لهم: "يجب أن يطمئن أولياء الأمور أنه لا علاقة بأى مشكلة تعترض أبناءهم في مدارس خاصة أو من المنزل أو مدارس غير مجهزة بالامتحان النهائي ولا يجب إسقاط هذه التجربة على الامتحانات النهائية".

وشدد الوزير قائلا: "نحن اختبرنا الشبكات بالامتحان التجريبي الأول ثم سمحنا باستخدام السحابة في الامتحان الثاني كى يستفيد الطلاب في المدارس غير المجهزة بالأسئلة ولو إننا لن نمتحنهم في هذه المدارس في الامتحان النهائي".

واختتم حديثه، أنه في النهاية لن يسمح باستخدام الشبكات لأسباب تأمينية وفنية وسيكون الامتحان في مدارس تم اختبارها بعناية شديدة، وبالتالي دعونا نهتم بمحتوى الامتحان فقط ولا ننشغل بالتقنيات.