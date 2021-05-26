أبرزها البرتقال والليمون.. «الإحصاء» يعلن طفرة جديدة في الصادرات الزراعية 2021

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من السلع الزراعية إلى 672.4 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 665 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 1.1% خلال عام.

أضاف الجهاز أن صادرات مصر من البرتقال جاء فى مقدمة الصادرات الزراعية بقيمة 184.5 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 128.1 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 56.3 مليون دولار خلال عام بنسبة 43.9%.



أشار جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر من بطاطس سجلت 54.9مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 67.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 12.8 مليون دولار خلال عام بنسبة 18.9%، كما سجلت صادرات القطن 45.9 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 32.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 40%.



وسجلت صادرات يوسفى طازج 34.1 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 45.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 25%، وارتفعت صادرات الفروالة من 36.1 مليون دولار لـ 36.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



وتضاعفت صادرات مصر من فاصولياء عادية إلى 17.9 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 8.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 104.2% خلال عام، كما ارتفعت صادرات ليمون طازج لـ 12.7 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 7.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 65% خلال عام.