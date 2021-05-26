الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«الهباش» يحذر.. الاحتلال الإسرائيلي يجر الأوضاع في القدس لحرب دينية

محمود الهباش
محمود الهباش

حذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، مساء اليوم الأربعاء، من محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلي لجر الأوضاع في مدينة القدس إلى أتون الحرب الدينية عبر استمرارها بانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية والإسلامية في مدينة القدس.

وقال الهباش في بيانه، إن دولة الاحتلال تحاول فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك وفرض أمر واقع جديد داخل الحرم القدسي الشريف، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أكدت للجميع أن رؤيتها لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الحقيقي تكمن في قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وإنهاء الاحتلال، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وحول الحراك السياسي خلال الأيام الأخيرة، أكد الهباش أن الرئيس عباس أوضح لوزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وكل الوفود التي زارت فلسطين وقبلها للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال المكالمة الهاتفية بينهما، الرؤية الفلسطينية لحل الصراع والتي تتعلق بأمرين مهمين: الأول معالجة آثار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ووقف الاعتداءات المتسارعة في القدس التي هي مركز المواجهة والصراع ومركز المشروع الوطني الفلسطيني، وفي الضفة الغربية من خلال وقف الاستيطان ووقف اعتداءات المستوطنين والجيش الاسرائيلي على شعبنا وفي قطاع غزة من خلال رفع الحصار ووقف الإجرام والإرهاب الاسرائيلي المنظم ضد المدنيين في القطاع.

وأوضح الهباش أن الأمر الثاني هو إطلاق عملية سياسية جدية وذات معنى تفضي إلى نزع أسباب غياب الاستقرار والسلام، مؤكدا أن السلام غائب بسبب وجود الاحتلال الإسرائيلي وعندما ينتهي الاحتلال سيكون هناك سلام واستقرار طويل الأمد وحقيقي.

وبخصوص عملية إعادة إعمار غزة ومعالجة آثار العدوان، أكد الهباش أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وجزء من المسئولية القانونية والسياسية والوطنية لدولة فلسطين.

محمود الهباش الاحتلال ااسرائلي القدس إعمار غزة حرب دينية

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