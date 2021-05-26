مواقيت قطارات الوجة القبلى اليوم

نستعرض لكم خلال التقرير التالى جميع مواعيد القطارات اليوم الخميس ٢٧-٥-٢٠٢١، وفقا لأخر التحديثات لهيئة السكك الحديدية، ونقدم لكم مواقيت القطارات المتجهة إلى الوجة القبلى والوجة البحري، حيث تعد القطارات من أهم وسائل المواصلات بالنسبة للمواطنين المصريين يوميا، لانها تتميز بسرعة التنقل.

ويبحث القارىء المصرى يوميا على مؤشر البحث جوجل عن مواعيد القطارات، لذلك نقدم لكم تقرير يومي عن أخر تطورات مواقيت القطارات.

تعرف على جميع مواعيد القطارات اليوم الخميس ٢٧-٥-٢٠٢١

لديكم مواعيد القطارات المتجهة إلى الوجة القبلى والوجة البحري، كما هو بالتالي:

مواقيت قطارات الوجة القبلى اليوم

- قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 4 مساء.

- قطار رقم 2006 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 5:15 مساء.

- قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 5:30 مساء.

- قطار رقم 872 القاهرة اسيوط موعد قيامه الساعة 5:35 مساء.

- قطار رقم 980 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 8 صباحا.

- قطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10 صباحا.

- قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12 ظهرا.

- قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 1 ظهرا.

- قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 2 ظهرا.

مواقيت قطارات الوجة البحري اليوم

- قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

- قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.35 صباحا.

- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة 11.15 صباحا.

- قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

- قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 5 صباحا.

- قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6 صباحا.

- قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8 صباحا.