وكيل «صحة بورسعيد» يتفقد المخزن الإقليمى للأمصال واللقاحات

أجرى الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية داخل المخزن الاقليمي للأمصال و اللقاحات، وذلك لمتابعة سير العمل بالمخزن.

اطمئن "أبو هاشم"، على توافر كميات كافية من الأمصال و اللقاحات و خاصة لقاحات كورونا، كما تابع سلسلة التبريد و حفظ و تخزين اللقاحات بالطريقة الصحيحة، وذلك في ظل إقبال المواطنين على لقاحات كورونا، وبالتزامن مع الموجة الثالثة للفيروس.

وأكد وكيل وزارة الصحة ببورسعيد على توافر أعداد كافية من اللقاحات، وشدد على الدكتورة بانسيه إبراهيم فهيم، مسئول التطعيمات بالمديرية، والدكتور هيثم طايل، وكافة العاملين بالمخزن، ضرورة اتباع الطرق الصحيحة لتخزين وحفظ اللقاحات.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية قد أعلنت عن بدء تطعيم بعض الفئات من المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، بلقاح فيروس كورونا بمنازلهم بمحافظة بورسعيد، وذلك من خلال تخصيص فرق طبية تتوجه للمواطنين لتطعيمهم مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، أنه توجه فريق طبي من مستشفى النصر التخصصي مدرب على أعلى مستوى لتطعيم المواطنين في منازلهم، وذلك مراعاةً لحالتهم الصحية وتيسيرًا عليهم من مشقة الانتقال لتلقي اللقاح داخل المنشآت الصحية المخصصة لذلك.

وأضاف بيان الهيئة، أنه تم تفعيل خدمة التطعيم المنزلي لبعض الفئات التي حددتها وزارة الصحة والسكان، وتشمل المصابين بكسر بالأطراف السفلية (كسور مفصل الحوض والفخذ، كسور الساقين، كسور القدمين)، بتر أحد الأطراف السفلية (بتر أحد القدمين أو الساقين)، مرضى الشلل الرباعي والشلل النصفي وشلل الأطفال، و مرضى ضمور العضلات، و المرضى الذين يعانون من أمراض عصبية تسبب إعاقة الحركة (التصلب المتعدد، الشلل الرعاش، مرض الوهن العضلي، ضمور النخاع الشوكي، متلازمة جيلان باريه).

ويشار إلى أن مستشفى النصر التخصصي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، قد تم تخصيصها منذ مارس 2021 كمركز لتقديم خدمة التطعيم الخاص بفيروس كورونا، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك من قبل وزارة الصحة والسكان، وضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.