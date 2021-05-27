الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأطباء» تثمن استجابة أعضاء البرلمان و«صحة النواب» لشباب التكليف

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

تقدمت نقابة أطباء مصر بالشكر إلى نواب البرلمان المصرى والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة وأعضاءها، لاستجابتهم لمطالب شباب أطباء التكليف بالاستماع لشكواهم والتفاعل معها بتقديم طلبات إحاطة نوقشت أمس عبر جلسة مطولة بالبرلمان، حضرها نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، والأمين العام الدكتور أسامة عبد الحى، وحضر من جانب الوزارة الدكتور سحر حلمي، والدكتور إيهاب كمال، مساعدا وزيرة الصحة. 

وأسفرت النقاشات بعد الاستماع لكلمات النواب ونقيب الأطباء والأمين العام، إلى عدة توصيات سيتم رفعها لمجلس الوزراء لتنفيذها وهي؛ إعادة فتح موقع الوزارة مرة أخرى أمام أطباء التكليف للتسجيل، إعادة توزيع الأعداد والتخصصات الجديدة، وأن يتم الإعلان عن حزمة الحوافز المالية والإدارية الخاصة بالتخصصات الملحة اثناء كتابة الرغبات.

ورحبت النقابة وتقدمت بالشكر لكل من ساهم بمجهوده للوصول لهذه النتيجة، حيث تتمنى سرعة تنفيذها وتطبيقها للحفاظ على مستقبل شباب الأطباء والمهنة.

وأصدر مجلس نقابة الأطباء خلال جلسته أول أمس قراراً بمتابعة أزمة أطباء التكليف دفعة 2021 وضرورة العمل على إعادة توزيع الأعداد والتخصصات، بعد حالة الرفض العامة بين أطباء الدفعة لقرار وزيرة الصحة بتكليف 50% من أطباء الدفعة فى خمس تخصصات فقط وهي “طب الأسرة والطوارىء والتخدير والعناية المركزو ونقل الدم"، وتوزيع ال50% الأخرى من الدفعة على باقى التخصصات لسد العجز الذى تعانى منه الوزارة، وهو مايعد نوعا من الإجبار وظلم لشباب هذه الدفعة بتحمله تراكمات وأخطاء سنوات مضت. 

من جهته صرح أمين عام نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبد الحى، بأن النقابة استنفذت سبل كثيرة للتفاهم والتفاوض مع الوزارة لحل هذه المشكلة، مناشدا المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء، التدخل لحل هذه المشكلة والاستماع لشباب الأطباء قبل أن يتم غلق باب التسجيل بعد يومين. 

وتابع عبد الحى، أن النقابة خاطبت وزيرة الصحة رسمياً لتدارك الأمر، ثم تواصلت فى جلسات تفاوض مع المسئولين بوزارة الصحة بحضور ممثلى دفعة 2021 للوصول إلى نقاط تفاهم، لكن لم يتم التوصل إلى تفاق فى أهم بند وهو إعادة توزيع الأعداد على التخصصات. 
 

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