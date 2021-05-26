وصول أولى الرحلات المباشرة من كازخستان إلى مطار شرم الشيخ (صور)

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأربعاء، أولى الرحلات المباشرة القادمة من مطار كازاخستان، بعد فترة توقف على خليفة أزمة فيروس كورونا المستجد، وسط اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة.

ونظم استقبال خاص للطائرة، وفق برتوكول أول رحلة تهبط المطار، برش المياه على جسم الطائرة، تعبيرا عن الاحتفال بوصولها والترحيب بها.

فيما حرص رجال الخدمات الأرضية بمحطة مطار شرم الشيخ تحت إشراف أسامة عبدالراضي مدير المحطة، على تقديم التسهيلات اللازمة لإنهاء وصول الرحلة واستقبال الطائرة من خلال المعدات والتعامل السريع مع الرحلة فور وصولها.

وقد أثنى طاقم طائرة أريستان الكازاخستانية، على سرعة الخدمة وحسن الاستقبال لهم وللركاب اللذين أبدوا سعادتهم بوصولهم إلى هذه البقعة الساحرة من أرض مصر.

الجدير بالذكر أن الشركه الكازاخستانية سوف تقوم بتسيير رحلتين أسبوعيا إلى مطار شرم الشيخ الدولي بشكل مبدئي، على أن يتم زيادتها حسب الجدول التشغيل والحجوزات.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل “PCR” بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من “اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

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