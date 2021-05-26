برلمانية تنتقد قرارات وزيرة الصحة: تسببت في هجرة الأطباء

انتقدت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، قرارات وزيرة الصحة التى وصفتها بغير المدروسة، والتى تسببت بحالة غضب في أوساط الأطباء وتسببت في هجرة الأطباء؛ على حد قولها .

وأوضحت عبد الناصر، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الصحة اليوم، أنها تقدمت بطلب إحاطة لوزيرة الصحة حول نقل 18 طبيبا من مستشفيين للعزل بالمنيا “المنيا للتأمين الصحي، والمنيا الجامعي” إلى سوهاج بشكل مفاجئ ، مشيرة إلى ان هذا القرار لم يتم بناء على دراسة حقيقية لطبيعة وضع هؤلاء الأطباء ولا طبيعة الوضع داخل مستشفياتهم بالمنيا.

وأشارت النائبة في طلب الإحاطة إلى أن الأطباء الـ 18 كانوا يتدربون ضمن برنامج الزمالة المصرية بمستشفيي المنيا الجامعي والمنيا للتأمين الصحي، وفوجئوا بصدور قرار بإخلاء طرفهم من برنامج التدريب للقيام بمأمورية عمل بمحافظة سوهاج لمدة شهر، بداية من تاريخ القرار الصادر دون علمهم.

وأوضحت أن الأطباء الثمانية عشر، بينهم أربعة أطباء وطبيبة واحدة ملحقين بمستشفى المنيا الجامعي للتدريب في تخصص التخدير والرعاية الجراحية المركزة، وطبيبان وأربع طبيبات ملحقون بمستشفى المنيا للتأمين الصحي بقسم التخدير والرعاية الجراحية المركزة، بالإضافة إلى خمسة أطباء وطبيبتين ملحقون للتدريب بقسم الباطنة العامة بالمستشفى نفسه.

وأكدت النائبة أن القرار يشير إلى عدم الدراسة الكافية لمخاطر قرار النقل العشوائي على الخدمة الصحية بمحافظة المنيا، خاصة أن المستشفيين بالفعل هما ضمن المستشفيات المخصصة للعزل، والتي تفتقر لتخصصات بعض هؤلاء الأطباء، وبالضرورة سيؤدي لضعف الخدمة الطبية المقدمة.

وأوضحت النائبة أن مستشفى التأمين الصحي بالمنيا لديه تسعة أطباء فقط مقيمين بقسم العناية، وفي حال تنفيذ قرار النقل لن يتبقى منهم إلا ثلاثة، بينهم طبيب تخدير بالقسم الذي يعاني نقصًا بالفعل، أما قسم الباطنة، الذي يحتوي على تسعة أطباء فقط، وبعد تنفيذ قرار النقل لن يتبقى به إلا طبيبين، فمن سيقوم بعمل هؤلاء الأطباء؟ خاصة في ظل وجود عجز من الأساس بمحافظة المنيا للعنصر البشري، وفي كثير من الأحيان يتم استدعاء أطباء التخدير من مستشفى المنيا العام لمستشفيات الصدر والحميات بالمنيا لعدم وجود أطباء تخدير بتلك المستشفيات! وبالتالي هذا القرار يزيد من العجز وصعوبة تأدية الحد الأدنى من الرعاية الطبية.

وأشارت إلى وجود عشوائية في القرارات حيث إنه في 29 أبريل الماضي صدر قرار جديد بتكليف 45 طبيبا وطبيبة، للعمل لمدة شهرين بمحافظة المنيا. وهو ما يؤكد على عشوائية القرار السابق وعدم استناده إلى دراسة كافية لاحتياجات مستشفيات محافظة المنيا، بدليل استدعاء عدد أكبر ممن تم نقلهم للمنيا، منتقدًة القرارات غير المدروسة لوزيرة الصحة

وأضافت النائبة، أن وزيرة الصحة أقرت بنفسها أمام المجلس بمشكلة هجرة الأطباء وبدلا من بحث حلول لعلاج المشكلة تقوم بأخذ قرارات غير مدروسة تدفعهم أكثر للهجرة.

وطالبت النائبة الوزارة بحل المشكلات التي تسببت فيها بالقرارت المتخبطة التي صدرت مؤخرا وبجدول زمني محدد لحل هذه المشاكل.

كما سبق وتقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النوب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، بشأن تكليف الأطباء البشريين دفعة مارس 2021.

وأشارت النائبة في طلب الإحاطة إلى أن أطباء تكليف دفعة 2021 تظلموا من إجبارهم على تخصصات بعينها لا تتناسب مع التقسيم العادل للأعداد، حيث إن 50% من الدفعة تم إجبارها على التخصص في طب الأسرة والتخدير وطب الطوارئ، و50% باقي التخصصات.