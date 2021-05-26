الأربعاء 26 مايو 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

حسانين توفيق: العلاقات المصرية الألمانية تشهد أزهى عصورها في عهد السيسي

حسانين توفيق
حسانين توفيق

قال حسانين توفيق، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن العلاقات المصرية الألمانية تشهد أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية وهناك تعاون في جميع المجالات والقائمة على تدعيم الشراكة الناجحة بين البلدين.

أضاف توفيق لـ"الدستور" أن التعاون المصري الألماني شهد نموًا كبيرًا خلال الست سنوات الماضية وهناك اتفاق في وجهات النظر حول زيادة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر والتي سجلت نحو 7.8 مليار دولار خلال الفترة الماضية بنحو 1220 شركة المانية تعمل في مصر بقطاعات البترول والغاز والمواد الكيماوية وصناعة السيارات ومكوناتها والحديد والصلب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد عضو الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بدور الرئيس السيسي في استعادة المكانة الإقليمية والدولية لمصر ونجاح سياسات مصر الخارجية خلال عهد السيسي حيث أصبحت مصر أكبر لاعب إقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا بفضل جهود الرئيس علي الصعيد العربي والأفريقي والدولي وثقة الشركاء الدوليين في السياسة المصرية الناجحة.

وواصل توفيق أن مصر بدأت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي وهناك تقارب دولي حول دعم مصر اقتصاديًا وسياسيًا خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا تجاوز 4.5 مليار دولار بزيادة تصل نحو 40 % خلال آخر عامين وسيصل حجم التعاون التنموي بين القاهرة وبرلين من كل من بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى 2.1 مليار يورو.

الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العلاقات المصرية الالمانية مصر المانيا اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي

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