بعد تعرضها لتفجير إرهابي.. «أوبرا المنصورة» تعود للحياة على يد ضحى عاصي

كشفت الدكتورة ضحى عاصى، عضو مجلس النواب، عقب زيارتها إلى مبنى مسرح المنصورة القومي (دار أوبرا المنصورة)، اليوم، والذى تعرض لتفجير إرهابى استهدف مديرية أمن الدقهلية فى ديسمبر 2013 عن اجتماعها بالدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمهندس مهند فودة مؤسس مبادرة انقذوا آثار المنصورة وعدد من المهتمين بالتراث والثقافة ومسئولى الشركة القائمة على أعمال الترميم، وذلك لمناقشة موعد الانتهاء من ترميمه من قبل الشركة المنفذة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على الانتهاء من ترميمه وافتتاحه بعد عامين من الآن.

وأوضحت"عاصى" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الهدف من زيارتها لأوبرا المنصورة هو إعطاء رسالة لكل أهالى المنصورة بأهمية هذا المبني التراثي والحفاظ عليه؛ واعادة افتتاحه فى وضع افضل مما كان عليه بتضافر جهود الجميع، وذلك مع الالتزام بترميمه على النمط المعمارى الأصلى الذى أسست دار الأوبرا عليه من قبل؛ وانه من المقرر الإنتهاء من المرحلة الاولى للترميم خلال تسعة أشهر، على أن تستكمل المرحلة الثانية وحتي انتهائه خلال العامين المقبلين.

وأضافت ضحى عاصى، أن تقدمها بسؤال الى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خلال جلسات البرلمان حول عملية ترميم دار اوبرا المنصورة لاقى استجابة سريعة من الوزيرة؛ وهو ما برز عبر لقاء اليوم مع الدكتور مجدي صابر وفريق عمل ترميم الدار.

يذكر أن أوبرا المنصورة كان من ملحقات قصر أمينة هانم زوجة الخديوي توفيق وتم بنائه عام 1870 ثم قام المهندس الإيطالي ماريللي عام 1902 بتصميمه وإعادة بنائه يحتوي على ديوان مجلس بلدية مدينة المنصورة وحجرات وصالة لإقامة أعضاء المجلس البلدية بالإضافة إلى مسرح يتسع لـ 650 مقعدًا وفي عام 1964 تم إعادة افتتاح مسرح المنصورة القومي في عيد الدقهلية القومي 7 مايو حتى تهدمت أجزاء منه خلال التفجير الإرهابى الغاشم الذي استهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية نهاية عام 2013.