الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد تعرضها لتفجير إرهابي.. «أوبرا المنصورة» تعود للحياة على يد ضحى عاصي

اجتماع ضحى عاصي
اجتماع ضحى عاصي ورئيس دار الأوبرا

كشفت الدكتورة ضحى عاصى، عضو مجلس النواب، عقب زيارتها إلى مبنى مسرح المنصورة القومي (دار أوبرا المنصورة)، اليوم، والذى تعرض لتفجير إرهابى استهدف مديرية أمن الدقهلية فى ديسمبر 2013 عن اجتماعها بالدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمهندس مهند فودة مؤسس مبادرة انقذوا آثار المنصورة وعدد من المهتمين بالتراث والثقافة ومسئولى الشركة القائمة على أعمال الترميم، وذلك لمناقشة  موعد الانتهاء من ترميمه من قبل الشركة المنفذة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على الانتهاء من ترميمه وافتتاحه بعد عامين من الآن.

وأوضحت"عاصى" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الهدف من زيارتها لأوبرا المنصورة هو إعطاء رسالة لكل أهالى المنصورة بأهمية هذا المبني التراثي والحفاظ عليه؛ واعادة افتتاحه فى وضع افضل مما كان عليه بتضافر جهود الجميع، وذلك مع الالتزام بترميمه على النمط المعمارى الأصلى الذى أسست دار الأوبرا عليه من قبل؛ وانه من المقرر الإنتهاء من المرحلة الاولى للترميم خلال تسعة أشهر، على أن تستكمل المرحلة الثانية وحتي انتهائه خلال العامين المقبلين.

وأضافت ضحى عاصى، أن تقدمها بسؤال الى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خلال جلسات البرلمان حول عملية ترميم دار اوبرا المنصورة لاقى استجابة سريعة من الوزيرة؛ وهو ما برز عبر لقاء اليوم مع الدكتور مجدي صابر وفريق عمل ترميم الدار.

 

يذكر أن أوبرا المنصورة كان من ملحقات قصر أمينة هانم زوجة الخديوي توفيق وتم بنائه عام 1870 ثم قام المهندس الإيطالي ماريللي عام 1902 بتصميمه وإعادة بنائه يحتوي على ديوان مجلس بلدية مدينة المنصورة وحجرات وصالة لإقامة أعضاء المجلس البلدية بالإضافة إلى مسرح يتسع لـ 650 مقعدًا وفي عام 1964 تم إعادة افتتاح مسرح المنصورة القومي في عيد الدقهلية القومي 7 مايو حتى تهدمت أجزاء منه خلال التفجير الإرهابى الغاشم الذي استهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية نهاية عام 2013.

ضحى عاصى الدكتور مجدي صابر أوبرا المنصورة دار الأوبرا المصرية البرلمان المصري

الأكثر قراءة

هبوط أرضي في شارع فيصل الرئيسي

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

القصة الكاملة لترقية دكتور جامعة الإسكندرية التى أغضبت الطلاب

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة