بعد ضبط رئيس شركة مياه.. تفاصيل ضربات الرقابة الإدارية للفاسدين

يواصل ضباط هيئة الرقابة الإدارية، جهودهم في مكافحة الفساد، وضبط الفاسدين في الجهات الإدارية في الدولة، في إطار جهودها على مدار الأعوام الماضية.

وخلال التقرير التالي نرصد جهود هيئة الرقابة الإدارية خلال الشهور الماضية، وأهم الضربات التي وجهتها للفاسدين.

آخرهم مسئول في مياه دمياط.. تفاصيل ضربات الرقابة الإدارية للفاسدين

كانت آخر الضربات التي وجهتها الهيئة، اليوم الأربعاء، حيث نجحت في إلقاء القبض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإحدي المحافظات لحصوله على 3 ملايين جنيه علي سبيل الرشوة من إحدي شركات القطاع الخاص مقابل استغلال سلطات وظيفته في إسناد واستلام أعمال بالمحافظة.

ضبط مدير أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة

وفي 19 يناير الماضي، ألقت الهيئة القبض على مدير أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة والمعروفة وصاحب المكتب، لعرضهما مبلغ رشوة كبير على أحد قيادات مصلحة الضرائب، وذلك مقابل تخفيض الضرائب المستحقة على أحد الشركات الكبرى من عملاء مكتب المحاسبة والمراجعة.

وكشف وزير المالية وقتها أن تلك القيادة الشريفة قامت بإبلاغ الرقابة الإدارية، والتي وجهت بمسايرة مدير مكتب المحاسبة والمراجعة، وقد قامت هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية إلى أن تم ضبط مدير ذلك المكتب متلبساً بتقديم مبلغ الرشوة، كما تم ضبط صاحب مكتب المحاسبة والمراجعة لاشتراكه في ارتكاب الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين الذين سوف يواجهون عقوبة السجن بالإضافة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف.

القبض على مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الضبعة بمطروح

كما أ​لقت الهيئة في أغسطس الماضي، القبض على مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وباحث قانوني بذات المدينة لقيام المتهم الأول وبوساطة المتهم الثاني بطلب وتقاضي مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مفوض شركة النصر للإسكان والتعمير وهى الشركة المسئولة بتكليف من اللجنة العليا للتحفظ على الأموال بإدارة اصول احدى شركات القطاع الخاص المالكة لقرية سياحية بالساحل الشمالي.

وقدمت الرشوة مقابل قيام المتهمان بعمل من اعمال وظيفتهما المتضمنة اتخاذ إجراءات اصدار خطاب من مجلس مدينة الضبعة الى شركة كهرباء البحيرة يتضمن الموافقة علي تغيير العداد الكهربائي للقرية من عداد للغرض الإنشائي الى عداد دائم، وضُبط المتهمان متلبسان بتقاضي مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل محطة وقود مجاورة لإحدى القري السياحية بالساحل الشمالي.

القبض علي مدير التسكين بحي باب الشعرية



كما تمكنت الهيئة في ذات الشهر من القبض علي مدير التسكين بحي باب الشعرية، واخر يعمل مقاول بناء حال تقاضيهما لمبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكة إحدى المباني الذي تقرر إزالتها ضمن مشروع تطوير العشوائيات بحي منشية ناصر.

وجاء ذلك مقابل قيام المتهم بإدراج اسمها ضمن كشوف حصر التسكين للمقرر لهم الحصول على وحدات سكنية بديلة، وقد اسفرت تحريات الهيئة عن ان المتهم يستغل سابقة عمله كمدير سابق لتسكين حي منشية ناصر ويستعين ببعض معارفه ومن العاملين بنطاق الحي للإيقاع بضحاياه الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

القبض علي رئيس حي مصر القديمة

كما ألقت الهيئة في ذات الشهر القبض علي كشف تفاصيل ضبط الرقابة الإدارية لرئيس حي مصر القديمة في قضية رشوة.

حيث تمكنت الهيئة من القاء القبض على كل من رئيس حي مصر القديمة، واحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي عقب تقاضى المتهم الاول لمبلغ ٤٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثاني الذي جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي.

وتوصلت تحريات الهيئة عن اعتياده ذلك الاجراء مستغلا سلطات وظيفته، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اُلقى القبض عليه متلبساً بتقاضي المبلغ المالي من مُتعهد القمامة، وبعرض المتهمان على نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

القبض علي رئيس مجلس إدارة إحدى شركات مجال التجارة الإلكترونية

وفي يوليو 2020 تمكنت الهيئة من القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية لقيامه بارتكاب جريمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي، حيث اسفرت تحريات الهيئة عن استغلاله أعمال التحويلات الإلكترونية الخاصة بالشراء من الخارج ‏والتعامل بالدولار الأمريكي داخل السوق المحلي بالمخالفة للقانون، وبالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية، اذنت بضبط المتهم وأسفرت أعمال التفتيش لمقرات الشركة عن ضبط الأجهزة الإلكترونية، و الحاسبات الآلية، ونقاط الدفع الإلكتروني، والمستندات التي تؤكد ارتكابه للجريمة، بالإضافة إلى بعض العملات الاجنبية المختلفة، وجاري التحقيق معه.

القبض على مدير مدرسة



‏كما القت الهيئة القبض على مدير مدرسة لتقاضيه مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد اولياء الامور، مقابل قيامه بالإخلال بواجبات وظيفته واستغلال نفوذه لدي زملائه ومرؤوسيه في العمل بالتدخل لصالح الطالب نجل ولى الامر بالمخالفة للقانون.