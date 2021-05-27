الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات أمنية للكشف عن المقاهى المخالفة لقرارات مجلس الوزراء بحلوان (صور)

حملة امنية
حملة امنية

شن رجال أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي حملات أمنية مكبرة بمنطقة حلوان للكشف عن المقاهي المخالفة لقرارات الغلق ومنع الشيش التي أصدرها مجلس الوزراء.

 

وتمكن رجال الأمن خلال الحملة الأمنية من ضبط عدد من المقاهي المخالفة وتم إغلاقها وتحرير محاضر بالمخالفة لمالكي تلك المقاهي.

 

من جانبه واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جولاته لمتابعة التزام المنشآت التجارية، بمواعيد الغلق المقررة، التي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الليلية شملت تفقد عدد من المناطق، لافتاً إلى أنه خلال الجولة تم رصد وجود أحد الكافيهات بمنطقة دله يعمل بعد أوقات العمل المقررة، مشيرًا غلى أن المحافظ وجه رئيس المدينة بغلق وتشميع المقهى لمخالفة قرارات مجلس الوزراء.

 

وأضاف أنه خلال الجولة التقى المحافظ بعدد من المواطنين، مناشداً إياهم بسرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا حفاظاً على سلامتهم، موجهاً بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات.

وفي ذات السياق، شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الفيوم، حملة مكبرة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الااحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والمواصلات العامة، وكذلك مواعيد الغلق المقررة بمركز ومدينة الفيوم، لافتاً أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 4 مقاهي بقرية الاعلام التابعة لمركز الفيوم، وغلق وتشميع مقهى بموقف أبشواي بمنطقة الصوفي، لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، وعدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة.

وفي مركز سنورس، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة مساء أمس بالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمطاعم والمحال التجارية ووسائل المواصلات، وكذا رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة لتيسير حركة المرور والسير، بشوارع مدينة سنورس وقريتي منشأة طنطاوي، وبني عتمان، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 مقاهي لتقديم الشيشة لروادهما بالمخالفة، وعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، كما تم رفع 50 حالة إشغال من الطرق والشوارع العامة بمدينة سنورس.

حملة امنية
حملة امنية
حملة امنية
حملة امنية
حملة امنية
حملة امنية
حملة امنية
حملة امنية
حملة امنية
حملة امنية
حملة امنية
حملة امنية
حملة امنية
حملة امنية
حملات أمنية مقاهي مخالفة حلوان

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