حملات أمنية للكشف عن المقاهى المخالفة لقرارات مجلس الوزراء بحلوان (صور)
شن رجال أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي حملات أمنية مكبرة بمنطقة حلوان للكشف عن المقاهي المخالفة لقرارات الغلق ومنع الشيش التي أصدرها مجلس الوزراء.
وتمكن رجال الأمن خلال الحملة الأمنية من ضبط عدد من المقاهي المخالفة وتم إغلاقها وتحرير محاضر بالمخالفة لمالكي تلك المقاهي.
من جانبه واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جولاته لمتابعة التزام المنشآت التجارية، بمواعيد الغلق المقررة، التي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الليلية شملت تفقد عدد من المناطق، لافتاً إلى أنه خلال الجولة تم رصد وجود أحد الكافيهات بمنطقة دله يعمل بعد أوقات العمل المقررة، مشيرًا غلى أن المحافظ وجه رئيس المدينة بغلق وتشميع المقهى لمخالفة قرارات مجلس الوزراء.
وأضاف أنه خلال الجولة التقى المحافظ بعدد من المواطنين، مناشداً إياهم بسرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا حفاظاً على سلامتهم، موجهاً بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات.
وفي ذات السياق، شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الفيوم، حملة مكبرة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الااحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والمواصلات العامة، وكذلك مواعيد الغلق المقررة بمركز ومدينة الفيوم، لافتاً أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 4 مقاهي بقرية الاعلام التابعة لمركز الفيوم، وغلق وتشميع مقهى بموقف أبشواي بمنطقة الصوفي، لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، وعدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة.
وفي مركز سنورس، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة مساء أمس بالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمطاعم والمحال التجارية ووسائل المواصلات، وكذا رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة لتيسير حركة المرور والسير، بشوارع مدينة سنورس وقريتي منشأة طنطاوي، وبني عتمان، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 مقاهي لتقديم الشيشة لروادهما بالمخالفة، وعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، كما تم رفع 50 حالة إشغال من الطرق والشوارع العامة بمدينة سنورس.