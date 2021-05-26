«الدفاع» الفرنسية: عقد توريد 30 طائرة «رفال» إلى مصر يدخل حيز التنفيذ بالصيف

أكد "إيرفيه جرانجان" المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، أن مصر لها دور محوري في المنطقة، مشيرا إلى أن فرنسا ومصر تتباحثان دائما في القضايا الإقليمية.

أضاف جرانجان، خلال حوار خاص مع فضائية إكسترا نيوز، تم بثه اليوم الأربعاء، فيما يخص التعاون العسكري بين البلدين، أن فرنسا تمتلك إرادة قوية لأن تكون بجانب مصر في تحديث معداتها الدفاعية.

وفي هذا الإطار أوضح أن العقد الخاص بالـ 30 طائرة من نوع "رافال"، سيدخل في الغالب حيز التنفيذ، في هذا الصيف، وسوف يتم تسليمها في الفترة من 2024 إلى 2026، بالإضافة إلى الـ24 طائرة رافال التي تم الاتفاق عليها من قبل 2015.

وعن التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر وفرنسا، وماذا تمثل للعلاقات بين البلدين، قال إن هذه التدريبات لها أهمية كبيرة، مؤكدًا أن البلدين في حاجة إلى تقوية تفاعلهما المشترك في جميع المجالات.

وحول تقييمه لدور مصر في محاربة الإرهاب ونبذ التطرف، أوضح أن مصر هي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وموقعها الإقليمي يجعلها قلب الاستقرار الإقليمي، لذلك فإن فرنسا ومصر التزمتا بالعمل منذ 2014 للعمل في إطار تحالف دولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

أوضح أن الجانب العسكري والعملياتي لمحاربة داعش والإرهاب، له جانب آخر مهم وهو محاربة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تحديث الخطاب الديني وتنقيته من الأفكار المتطرفة، ودعم الفكر المتسامح والمعاصر للإسلام، وهو ما تتعاون فرنسا ومصر للعمل عليه.