ياسمين رئيس تتألق بثوب فتاة شعبية في كليب «حبيبتي»

أعلنت النجمة ياسمين رئيس منذ قليل، عن طرح فيديو كليب أغنية حبيبتي، حيث تشارك المطرب حسن شاكوش في الغناء، وظهرت فيه كفتاة شعبية متمردة، بإطلالة خطفت الأنظار مرتدية فستان شعبي مشجر، مليء بالورود والألوان المتداخلة، مع أكمام منفوشة تحتوي على كشكشة.

تحتوي منطقة الصدر من تصميم الفستان أيضا على كشكشة، وفي المنتصف حزام من الجلد، أم تسريحة الشعر جاءت انسيابية متدرجة تلائم الموديل، مع أقراط خضراء وإكسسوارت ذهبية وماكياج هادئ، وأحمر شفاه من درجات الكشمير.

جاءت الإطلالة تحاكي زي الفتيات الغجريات بنفس الاستايل، وتسريحة الشعر، لتظهر ياسمين كفتاة شعبية للمرة الثانية بعد دورها في مسلسل "ملوك الجدعنة" بشخصية فاتن حرفوش، والذي تألقت فيه بنفس الدور، وهي تحيا في إحدى الحارات.

وكانت ياسمين في إحدى اللقاءات من قبل قد صرحت بأنها تعلمت الطريقة والكلمات التي تستخدمها الفتيات الشعبيات، وأكدت أن تجسيد دور الفتيات الشعبيات لم يكن سهلا على الإطلاق، لذلك كان يجب عليها أن تجعل المشاهدين يشعرون وكأنها تعيش بينهم.

لكن رئيس لم تسلم حينها من الانتقادات التي وجهت إليها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عبر رسائل قاسية بأنهم يحيون داخل تلك الحارات الشعبية، ولايتعاملون بتلك الطريقة، ولايرتدون تلك الملابس التي كانت غريبة بالنسبة لهم إلى حد كبير، ومع ذلك فقد لاقت أيضا إعجابا من الكثيرين على إتقان الدور وحب سرية لها، وطريقة رقصها التلقائية.

وعادت رئيس بعد غياب دام 4 سنوات عن الدراما التليفزيونية، لتتألق مرة أخرى من خلال مسلسل "ملوك الجدانة"، وكانت قد تصدرت التريند أكثر من مرة بمشاهدها القوية أمام النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، وأثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالعباية البلدي، ونافست بقوة بين نجمات رمضان.

وطرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش، كليب أغنيته الجديدة "حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت" بتوقيع المخرج هادى الباجورى، على قناته بموقع يوتيوب، واقترب إلى نص مليون مشاهدة بعد ثلاث ساعات من طرحه.

وكانت بداية نجاحات شاكوش بطرح أغنية بنت الجيران مع عمر كمال التي تصدرت التريند العام الماضي في مصر والعالم العربي، وحصدت الملايين من المشاهدات.