الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ياسمين رئيس تتألق بثوب فتاة شعبية في كليب «حبيبتي»

ياسمين رئيس في فيديو
ياسمين رئيس في فيديو كليب حبيبتي

أعلنت النجمة ياسمين رئيس منذ قليل، عن طرح فيديو كليب أغنية حبيبتي، حيث تشارك المطرب حسن شاكوش في الغناء، وظهرت فيه كفتاة شعبية متمردة، بإطلالة خطفت الأنظار مرتدية فستان شعبي مشجر، مليء بالورود والألوان المتداخلة، مع أكمام منفوشة تحتوي على كشكشة.

 

تحتوي منطقة الصدر من تصميم الفستان أيضا على كشكشة، وفي المنتصف حزام من الجلد، أم تسريحة الشعر جاءت انسيابية متدرجة تلائم الموديل، مع أقراط خضراء وإكسسوارت ذهبية وماكياج هادئ، وأحمر شفاه من درجات الكشمير.

 

جاءت الإطلالة تحاكي زي الفتيات الغجريات بنفس الاستايل، وتسريحة الشعر، لتظهر ياسمين كفتاة شعبية للمرة الثانية بعد دورها في مسلسل "ملوك الجدعنة" بشخصية فاتن حرفوش، والذي تألقت فيه بنفس الدور، وهي تحيا في إحدى الحارات.

 

وكانت ياسمين في إحدى اللقاءات من قبل قد صرحت بأنها تعلمت الطريقة والكلمات التي تستخدمها الفتيات الشعبيات، وأكدت أن تجسيد دور الفتيات الشعبيات لم يكن سهلا على الإطلاق، لذلك كان يجب عليها أن تجعل المشاهدين يشعرون وكأنها تعيش بينهم.

 

لكن رئيس لم تسلم حينها من الانتقادات التي وجهت إليها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عبر رسائل قاسية بأنهم يحيون داخل تلك الحارات الشعبية، ولايتعاملون بتلك الطريقة، ولايرتدون تلك الملابس التي كانت غريبة بالنسبة لهم إلى حد كبير، ومع ذلك فقد لاقت أيضا إعجابا من الكثيرين على إتقان الدور وحب سرية لها، وطريقة رقصها التلقائية.

 

وعادت رئيس بعد غياب دام 4 سنوات عن الدراما التليفزيونية، لتتألق مرة أخرى من خلال مسلسل "ملوك الجدانة"، وكانت قد تصدرت التريند أكثر من مرة بمشاهدها القوية أمام النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، وأثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالعباية البلدي، ونافست بقوة بين نجمات رمضان.

 

وطرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش، كليب أغنيته الجديدة "حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت" بتوقيع المخرج هادى الباجورى، على قناته بموقع يوتيوب، واقترب إلى نص مليون مشاهدة بعد ثلاث ساعات من طرحه.

 

وكانت بداية نجاحات شاكوش بطرح أغنية بنت الجيران مع عمر كمال التي تصدرت التريند العام الماضي في مصر والعالم العربي، وحصدت الملايين من المشاهدات.

الفتاة الشعبية ياسمين رئيس حسن شاكوش حبيبتي فيديو كليب الغناء

الأكثر قراءة

هبوط أرضي في شارع فيصل الرئيسي

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

القصة الكاملة لترقية دكتور جامعة الإسكندرية التى أغضبت الطلاب

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة