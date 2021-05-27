أحداهما ألقت بنفسها من الشباك.. إصابة سيدتين فى حريق شقة بالطالبية

حاولت سيدة الهرب من حريق شقتها بشارع الهرم وخرجت من النافذة لتسقط في المنور وتصاب بعدة كسور، كما أصيبت أخرى بحالة اختناق نتيجة دخان الحريق.

وتبين من التحريات الأولية أن حريقًا هائلًا نشب في شقة بالطابق الخامس بالعقار رقم 146 بشارع الهرم، دائرة قسم شرطة الطالبية، بسبب ماس كهربائي في تكييف، وتمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي العقار.

وأفادت التحريات الأولية بأن المصابة الأولى صاحبة مطعم، 36 سنة، حاولت الهرب من النيران التي التهمت أجزاءً من صالة الشقة والمطبخ، حيث حاولت القفز من المنور باستخدام حبال وقطعة قماش، إلا أنها سقطت في المنور، ونتج عن ذلك إصابتها بكسور.

كما أصيبت الثانية وتعمل مرشدة سياحية، باختناق نتيجة الأدخنة المنبعثة من الحريق، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات

ووقع عصر اليوم الأربعاء انفجار أسطوانة غاز بمنطقة الطوابق فيصل ما أدى لإصابة عجوز ضرير وانهيار جدران خارجية لـ٣ طوابق من المنزل دون إصابات أخرى أو وفيات.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع انفجار بشارع طلعت عبد الدايم امام فتحي الموان، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مدير امن الحيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية بينما تولى ضباط قسم الهرم فرض كردون امني بمحيط الحادث وانتقل مسئولي شركة الغاز الطبيعي بالمنطقة.

وانتقلت سيارات الإطفاء تحت إشراف اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وتبين من الفحص عدم وجود اشتعال نيران وإنما حدوث انفجار وانهيار بالجدران.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن عجوزًا كفيفًا يقيم بمفرده في الطابق الارضي بمنزل مساحته ٦٠ مترًا أثناء إعداده الطعام على أنبوبة غاز صغيرة الحجم انطفأت دون أن يشعر بها فسربت الغاز، وأثناء قيامه بإشعال سيجارة انفجرت بشدة نتيجة امتلاء الشقة بالغاز وحدث اشتعال نيران لحظي أدى لإصابة العجوز بعدة حروق في مختلف أنحاء الجسد وتم نقله إلى المستشفى.

وأضافت التحريات أن الانفجار أسفر عن انهيار الجدار الخارجي للطابق الأرضي للمنزل وأيضا انهيار جدران شرفات الطابقين الأول والثاني دون إصابات باي من قاطني الطابقين، حيث يقطن بكل منهما رجل بمفرده، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.