الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مصاب بطلق ناري هارب من حكم بالسجن في نجع حمادي

طلق ناري
طلق ناري

ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي، هارب من 15 سنة سجن، أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى خاص، بعد إصابته بطلق ناري.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، بضبط محمود. ح، عامل، ومقيم بقرية المحارزة في أبو تشت، أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى خاص بنجع حمادي، عقب إصابته بطلق ناري.

وكشفت التحريات أن المصاب ذهب لتلقي العلاج داخل مستشفى نجع حمادي العام، وهرب من المستشفى، خشية ضبطه والتحفظ عليه، لتنفيذ حكم عليه بالسجن 15 سنة، وذهب إلى أحد المستشفيات الخاصة، وتم ضبطه هناك، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر، كان قد عثر مواطنون في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الأربعاء، على جثة طفل داخل صندوق قمامة أمام مسجد الفتح بمنطقة 15 مايو بمدينة نجع حمادي، فيما أخطرت الأجهزة الأمنية لتولى اللازم.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي إخطار من مركز شرطة نجع حمادي، بورود بلاغ من مواطنين بمنطقة 15 مايو بنجع حمادي، يفيد العثور على جثة طفل مجهول الهوية، داخل صندوق قمامة.

وكانت قد توفيت طفلة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر إصابتها بعصف كهربائي داخل منزلها في قرية هو التابعة لدائرة مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده تلقي إشارة، تفيد وفاة، بربارا . و . ا، تبلغ من العمر 11 عامًا، بسبب إصابتها بصعق كهربائي، أودى بها إلى الموت، بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

إمام ازمة ضبط منزل تحقيق على شرطة مستشفى اليوم مسجد محافظة قنا العلاج

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