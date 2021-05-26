الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط جمعية تعاونية بالبيطاش تعرض سلعًا منتهية الصلاحية

ضبط بلح
ضبط بلح

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط جمعية تعاونية بمنطقة البيطاش بطريق إسكندرية مطروح تعرض سلعا منتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال حملة شنتها إدارة تموين العجمي، وفقا لتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على  الأسواق و الجمعيات التعاونية حفاظا على صحة المواطنين.

حيث قامت إدارة تموين العجمي برئاسة جمال عمار، مدير الإدارة، و إشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة، ومحمد الشافعي مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على مستوى الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد الجمعيات التعاونية الفئوية التابعة لأحد الهيئات بمنطقة البيطاش طريق إسكندرية مطروح، لحيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية و عليها أعفان ظاهرية و غير مدون عليها بيانات دالة.

وقد تم تحريز  ٧٠ كجم سمك مجمد متنوع الأصناف غير مدون عليها أي بيانات ومشكوك فى صلاحيتها وينبعث منها رائحة كريهة ويوجد به عفن، و١٥٠ كيلو بلح غير مدون عليه بيانات ومشكوك فى صلاحيته، و ٤٠ كيس كركدية زنة الكيس الواحد ٢٥٠ جم، و٥٠ كجم لحوم ودهون غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومشكوك في صلاحيتها وذلك لانبعاث راحة كريهة ووجود عفن ظاهر عليها بالعين المجردة.

كما تم ضبط ٣٩ كرتونة زبدة الكرتونة الواحدة بها ٢٠ قطعة زنة القطعة الواحدة ٢٠٠ جرام بدون مستندات الدالة على حيازتها، وعبوة زيت وقدرها ٢٠ لترا منتهية الصلاحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

منتهية الصلاحية ضبط جمعية تعاونية حملات تموين الاسكندريه طريق الإسكندرية مطروح سلع غذائية فاسدة

الأكثر قراءة

هبوط أرضي في شارع فيصل الرئيسي

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

القصة الكاملة لترقية دكتور جامعة الإسكندرية التى أغضبت الطلاب

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة