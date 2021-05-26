ضبط جمعية تعاونية بالبيطاش تعرض سلعًا منتهية الصلاحية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط جمعية تعاونية بمنطقة البيطاش بطريق إسكندرية مطروح تعرض سلعا منتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال حملة شنتها إدارة تموين العجمي، وفقا لتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق و الجمعيات التعاونية حفاظا على صحة المواطنين.

حيث قامت إدارة تموين العجمي برئاسة جمال عمار، مدير الإدارة، و إشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة، ومحمد الشافعي مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على مستوى الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد الجمعيات التعاونية الفئوية التابعة لأحد الهيئات بمنطقة البيطاش طريق إسكندرية مطروح، لحيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية و عليها أعفان ظاهرية و غير مدون عليها بيانات دالة.

وقد تم تحريز ٧٠ كجم سمك مجمد متنوع الأصناف غير مدون عليها أي بيانات ومشكوك فى صلاحيتها وينبعث منها رائحة كريهة ويوجد به عفن، و١٥٠ كيلو بلح غير مدون عليه بيانات ومشكوك فى صلاحيته، و ٤٠ كيس كركدية زنة الكيس الواحد ٢٥٠ جم، و٥٠ كجم لحوم ودهون غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومشكوك في صلاحيتها وذلك لانبعاث راحة كريهة ووجود عفن ظاهر عليها بالعين المجردة.

كما تم ضبط ٣٩ كرتونة زبدة الكرتونة الواحدة بها ٢٠ قطعة زنة القطعة الواحدة ٢٠٠ جرام بدون مستندات الدالة على حيازتها، وعبوة زيت وقدرها ٢٠ لترا منتهية الصلاحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.