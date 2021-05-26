«المصريين الأحرار» يُثمن إدارة مصر للملفات الخارجية باحترافية

يُثَمِّن حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، الخطوات الراسخة للقيادة المصرية وإدارتها للملف الخارجي باحترافية منقطعة النظير وإعادة رونق ومكانة بلادنا الصدارة بين الأمم وبلاد العالم علي كافة المستويات.

وقال الحزب في بيان صحفي له اليوم الأربعاء، إن مصر أصبحت محط أنظار العالم نظرًا للدور الفريد الذي يقوم به الرئيس السيسي وقيادته الحكيمة لتحقيق رؤية شاملة وثاقبة تعكف عليه مؤسسات وطنية، وجعل أم الدنيا محل الإشادة والتقدير من القوى العظمى لما تقدمه من إرساء الأمن ودعائم الاستقرار بالشرق الأوسط والقارة السمراء.

وأضاف الحزب في بيانه، أنه وسط مراهنة الكثيرين على سقوط مصر كانت ماضية وعازمة على النجاح والانتصار وتحقيق التنمية رغم حربها الضروس على الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف بالتنوير، فكانت مصر بقيادة الرئيس حاضنة للمنطقة مبادرة للدفاع عن حقوق عادلة لشعوب ودول الجوار في ليبيا وكذا القضية الفلسطينية، مع التزامها الكامل بعدم التدخل في شئون الدول، جعلها تكسب احترام وتقدير الأعداء قبل الأصدقاء.

وأشار الحزب إلى أن البلاد تشهد طفرة على كافة المستويات أمنيا واستراتيجيا واقتصاديا وَاجْتِمَاعِيًّا في التوقيت التي تنهار فيه اقتصاديات عالمية جراء جائحة كورونا، وهو الأمر الذي شهد له جميع متابعي المشهد السياسي في الآونة الأخيرة.

وتابع حزب المصريين الأحرار:"أن رسائل زيارات وزراء خارجية أمريكا وقطر وغيرها دليلا دامغًا على مكانة مصر في المنطقة باعتبارها ركيزة أساسية سلام ورخاء المنطقة والقارة الأفريقية جمعاء وسعيها الدؤوب لتحقيق آمال وطموحات الشعوب، وهو ما لم تشهده مصر إلا تحت قيادة ابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يدعونا للفخر لاستعادة مكانة مصر العظمي التي تتدبر أمورها بعناية وتخطو لما تريده وتملك ملايين الدروع والقوة لحفظ حقوقها وصون جوارها ورعاية مصالح شعبها".