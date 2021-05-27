العنانى يبحث زيادة الحركة السياحية الوافدة من السعودية والإمارات والعراق

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بالأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، حيث قام الوزير بتهنئة الأخير لتعيينه عضوًا بمجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير، وفقًا للقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مشاركته، الأربعاء، في قمة "إنعاش السياحة" التى أقيمت في إطار انعقاد الاجتماع الـ47 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والمُقامة حاليا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال يومي 26 و 27 من مايو الجاري.

ومن جانبه، وجه الأمير سلطان بن سلمان الشكر للدكتور خالد العناني، معربًا عن تقديره لهذا القرار المصري بتعيينه عضوًا بمجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير.

كما عقد العناني عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض نظرائه من وزراء السياحة العرب، حيث التقى بوزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة الإمارات العربية المتحدة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمُكلف بملف السياحة بالدولة، والدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار بدولة العراق، ونايف الفايز وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول على المستوى السياحى والأثري وتنشيط حركة السياحة.

وخلال لقائه بوزير السياحة السعودي، وجه الدكتور خالد العناني الشكر على تلبيته الدعوة لحضور موكب المومياوات الملكية الذي أُقيم في أبريل الماضي.

ومن جانبه، رحب وزير السياحة السعودي بالدكتور خالد العناني، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومعربا عن تطلعه لإقامة برامج سياحية مشتركة بين البلدين.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور خالد العناني بالمشروعات التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ولاسيما في المجال السياحي، مؤكدا على أن المملكة العربية السعودية تعد أحد الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة لمصر، متطلعا لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربية ولاسيما مع الفتح التدريجي للسفر في العديد من الدول العربية.

وأشار إلى أن مصر ترحب بالسائحين العرب في بلدهم الثاني مصر، لافتا إلى أن مصر تعد مقصداً هاماً لهم لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة وتقارب الثقافات.

وخلال لقاء وزير دولة الإمارات العربية المتحدة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمُكلف بملف السياحة بالدولة، تم الحديث عن مشاركة مصر في معرض إكسبو دبي ٢٠٢٠ والذي من المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر 2021 وسيستمر لمدة ٦ أشهر.



وخلال اللقاء مع وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي تمت مناقشة آليات الاستفادة وتبادل خبرات الآثاريين والمرممين في البلدين، بالإضافة إلى التعاون على استرداد الآثار المسروقة والمهربة خارج البلاد بطريقة غير شرعية.

كما تم مناقشة التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار مع وزير السياحة والآثار الأردني.

حضر هذه اللقاءات السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار المصري للشئون الفنية، والمستشار عبد المحسن شافعي المُشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار المصرية.