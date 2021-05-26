الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«صناعة المعلومات»: مصر ستلعب دورا مهما في مكافحة الجرائم الإلكترونية بأفريقيا

د حمدي الليثي
د حمدي الليثي

كشف الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات عن أن انتخاب مصر نائبا لرئيس لجنة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للأمم المتحدة أمر في غاية الأهمية، قائلا إن مصر لها دور مهم في مكافحة جرائم الإنترنت وقامت بمجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لإعادة صياغة مجموعة قوانين وتشريعات تصب في هذا الشأن.

وأكد "الليثي" في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن مصر من أولي الدول التي أنشأت مجلس أعلى للأمن السيبراني لحماية أمنها الرقمي ووضعت استراتيجية قومية للخمس سنوات في هذا المجال، واستطاعت تحقيق أعلى معايير الجودة والأمن لبنيتها التحتية والمعلوماتية.

وأشار إلى أن مصر تقوم بدور إقليمي ولاعب أساسي في المنظمات الدولية منها الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة جي إس أم و المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، قائلا إن الدولة أقرت عدة قوانين لحماية آمن المعلومات.

وأوضح أن لجنة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للأمم المتحدة تختص بصياغة اتفاقية دولية شاملة حول إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

في السياق نفسه، شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الدورة الأولى من المنتدى العربي لحماية البيانات الشخصية، الذي تنظمه المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع مركز جامعة الدول العربية بتونس عبر الإنترنت.

 وسيشارك ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنتدى كمتحدث وسيقدم عرض تقديمي باللغة العربية بشأن قانون حماية البيانات الشخصية.

ويهدف المنتدى إلى دراسة وضعية البيانات الشخصية للمواطن العربي، مع العمل على إنشاء إطار إقليمي يمكّن من التفاعل مع المسائل المتعلقة بتصنيف المعطيات وتأمين التعامل معها وضمان حمايتها. وخلال المنتدى سيتم الاطلاع على الوضعيات الحالية المتعلقة بحماية المعطيات في الدول العربية ومقارنتها مع الوضعيات في الأقاليم الأخرى.

لجنة مكافحة الجرائم الإلكترونية صناعة تكنولوجيا المعلومات مصر انتخاب الامم المتحدة 2021

مواد متعلقة

وزير الاتصالات: إطلاق المرحلة الثالثة لخدمات مصر الرقمية في يوليو (خاص)

زيادة جرائم الإنترنت 70% في النمسا

الأكثر قراءة

هبوط أرضي في شارع فيصل الرئيسي

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

القصة الكاملة لترقية دكتور جامعة الإسكندرية التى أغضبت الطلاب

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة