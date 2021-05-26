«صناعة المعلومات»: مصر ستلعب دورا مهما في مكافحة الجرائم الإلكترونية بأفريقيا

كشف الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات عن أن انتخاب مصر نائبا لرئيس لجنة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للأمم المتحدة أمر في غاية الأهمية، قائلا إن مصر لها دور مهم في مكافحة جرائم الإنترنت وقامت بمجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لإعادة صياغة مجموعة قوانين وتشريعات تصب في هذا الشأن.

وأكد "الليثي" في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن مصر من أولي الدول التي أنشأت مجلس أعلى للأمن السيبراني لحماية أمنها الرقمي ووضعت استراتيجية قومية للخمس سنوات في هذا المجال، واستطاعت تحقيق أعلى معايير الجودة والأمن لبنيتها التحتية والمعلوماتية.

وأشار إلى أن مصر تقوم بدور إقليمي ولاعب أساسي في المنظمات الدولية منها الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة جي إس أم و المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، قائلا إن الدولة أقرت عدة قوانين لحماية آمن المعلومات.

وأوضح أن لجنة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للأمم المتحدة تختص بصياغة اتفاقية دولية شاملة حول إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

في السياق نفسه، شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الدورة الأولى من المنتدى العربي لحماية البيانات الشخصية، الذي تنظمه المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع مركز جامعة الدول العربية بتونس عبر الإنترنت.

وسيشارك ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنتدى كمتحدث وسيقدم عرض تقديمي باللغة العربية بشأن قانون حماية البيانات الشخصية.

ويهدف المنتدى إلى دراسة وضعية البيانات الشخصية للمواطن العربي، مع العمل على إنشاء إطار إقليمي يمكّن من التفاعل مع المسائل المتعلقة بتصنيف المعطيات وتأمين التعامل معها وضمان حمايتها. وخلال المنتدى سيتم الاطلاع على الوضعيات الحالية المتعلقة بحماية المعطيات في الدول العربية ومقارنتها مع الوضعيات في الأقاليم الأخرى.