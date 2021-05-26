الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق 5 منشآت ورصد 39 مخالفة صحية متنوعة خلال حملات بغرب الإسكندرية

حملات مكبرة بحي غرب
حملات مكبرة بحي غرب الإسكندرية

أغلق حي غرب الإسكندرية، اليوم 5 منشآت مختلفة خلال حملات شنها الحي، للتفتيش على المحال التجارية والمقاهي والمطاعم ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن التأكد من الالتزام بمواعيد الإغلاق تفعيلا لقرار مجلس الوزراء.

وتم شن حملة موسعة للتفتيش على المحال والمقاهي والمطاعم وذلك بشارع ٩ بمنطقة نجع العرب وشارع ابن سهلان وشارع الأمير لؤلؤ ومنطقة مينا البصل.

هذا وقد أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد ٢ محل غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية فضلًا عن تحرير عدد ٣٩ محضر تشمل ٦ محاضر رصد بيئي، ١٠ محاضر صحه اشتراطات وشهادات، ٦ محاضر مخالفات شئون بيئة حي، ٥ محاضر رصد بيئي محافظة، و٤ محاضر صيدلية، و٧ محاضر مكتب عمل، ومحضر طب بيطري.

هذا وقد تم بالحملة إزالة ورفع كافة المخالفات والإشغالات وتم التحفظ على ١٦ حالة إشغال متنوعة، وتم التشديد على أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي واشغال الطريق، والمتابعة الميدانية، والرقابة، والرصد البيئي وشئون البيئة ورخص المحلات بالحي والصحة والصيدلة، والطب البيطري، والأمن الصناعي والرصد البيئي بالمحافظة.

كما قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، حملة مسائية مكبرة بنطاق الحي استهدفت كل من شارع النيل، وشارع راغب، وشارع الطابي، ومنطقة كرموز بمتفرعاتها، وشارع الأمير لؤلؤ وشارع القفال، وشارع الأمان، ومنطقة مينا البصل بمتفرعاتها.

وأسفرت الحملات عن تحصيل عشرون ألف جنيه غرامات، بالإضافة إلى مبلغ ٥٥٠ جنيه غرامه عدم ارتداء الكمامة، فضلا عن غلق وتشميع ٣ منشآت (صالون حلاقة - سيبر - كهربائي) غير ملتزمين بمواعيد الإغلاق ووجود تجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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حي غرب حملات مكبرة اغلاق 5منشآت تفتيش صحي على المطاعم الاجراءات الاحترازية

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