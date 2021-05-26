6 بدائل طبيعية في مطبخك للمضادات الحيوية

المضادات الحيوية هي الأدوية التي تبطئ نمو البكتيريا أو تقضي عليها، تُعرف أيضًا باسم مضادات البكتيريا، ويمكن أن تساعد بالتأكيد في إنقاذ الكثير من الأرواح.

تشمل بعض الآثار الجانبية الشائعة للمضادات الحيوية الغثيان والقيء وحرقة المعدة وآلام البطن وفقدان الشهية والإسهال، بالإضافة إلى أنها تقتل البكتيريا النافعة.

يقول العلماء إن البكتيريا الجيدة تقدم الكثير من الامتيازات للجسم مثل تحسين الهضم وتقوية جهاز المناعة وتحسين الحالة المزاجية، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبى.

ويمكن أن تسبب المضادات الحيوية،الحساسية لدى البعض حيث يعاني شخص واحد من كل 15 شخصًا من حساسية تجاه المضادات الحيوية، وخاصة البنسلين وأنواع أخرى من المضادات الحيوية المرتبطة به.

بسبب هذه الأسباب، يبحث الكثير من الناس ، ولا سيما المهتمين بالصحة ، عن بدائل طبيعية بالكامل للمضادات الحيوية، يرصدها الأطباء فى السطور التالية.

الثوم:

يوصي المعالجون التقليديون من جميع أنحاء العالم بالثوم للوقاية من جميع أنواع العدوى وكذلك علاجها، حيث يتربع على عرش المضادات الحيوية الطبيعية.

الزنجبيل:

الزنجبيل يمكن الإعتماد عليه للتخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة وأيضًا آلام المفاصل وتورمها.

عسل النحل:

يعتبر العسل من المضادات الحيوية الطبيعة، فهو قادر على القضاء على البكتريا الضارة وتقوية جهاز المناعة.

خل التفاح:

هناك العديد من قوائم العلاجات المنزلية والذى يعتبر خل التفاح واحدًا منها، فهذا السائل الحامض يستخدم أيضًا في كثير من الأحيان عن طريق الفم لتقوية جهاز المناعة.

زيت جوز الهند:

يعتمد الأشخاص المهتمون بالجمال على زيت جوز الهند للحفاظ على ترطيب البشرة وصحة الشعر وإشراقه، ولكن لزيت جوز الهند وظيفة اخرى وهى تقوية الجهاز المناعى.

الصبار:

يعتقد الكثير من الناس أن الصبار مفيد فقط للتعامل مع علامات شيخوخة الجلد مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، فوفقًا للعلماء ، يعد هذا المكون الأساسي في العديد من منتجات التجميل علاجًا قويًا للعديد من أنواع التهابات الفم والجهاز الهضمي والجلد.