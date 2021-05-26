الأربعاء 26 مايو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

رجائي عطية عن إصدار مجلة المحاماة: خطوة على طريق إعادة ما تهدم من البناء

رجائي عطية
رجائي عطية

قال نقيب المحامين رجائي عطية، إن إصدار العدد الأول من مجلة المحاماة لعام 2021 خطوة على طريق إعادة ما تهدم من البناء العظيم عبر سنوات من الهدم.
 

وأضاف نقيب المحامين في بيان له: «إلى المحامين المشتغلين بحق، مجرد خطوة بسيطة على طريق إعادة ما تهدم من البناء العظيم عبر سنوات من الهدم، ورغم محاولات إعاقة وعرقلة البناء، رغم وعورة الطريق».
 

واعتمد نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الأربعاء، العدد الأول لمجلة المحاماة والتي تصدرها النقابة العامة للمحامين كل 3 أشهر.

كانت نقابة المحامين قد أجرت ممارسة عامة لطباعة المجلة التي رست على دار أخبار اليوم بتكلفة بلغت 581 ألف جنيه، لطبع 60 ألف نسخة بالمواصفات الواردة بكراسة الشروط، مؤكدة أنه يجري حاليًا، توريد نسخ المجلة وتسليمها بمقر النقابة العامة تمهيدًا لتوزيعاها على النقابات الفرعية.

وعقدت نقابة المحامين، اليوم، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد للنقابات الفرعية بالقاهرة بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين الأساتذة: حسين الجمال، محمود الداخلي، محمد الكسار، وعبدالحفيظ الروبي.

عقدت الجلسة لنقابات: شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – بنها – شبرا الخيمة – 6 أكتوبر - شمال الجيزة، بمقر اتحاد عمال مصر.

وذكر الأمين العام للنقابة حسين الجمال، أن هناك ضوابط لممارسة رسالة المحاماة حددها القانون وتطبق على الجميع وعلينا الحرص عليها، مضيفًا: «الأخلاق أساس النجاح في أي عمل، ووصف الله تعالى النبي الكريم في القرآن بقوله: إنك لعلى خلق عظيم، وهو ما يدل على أهميتها وأنها أساس الكون وتسبق العلم».

وأشار إلى أن القانون نص على معهد المحاماة الذي يهدف إلى إعداد الشباب لممارسة المهنة، لأن ما درستموه في الجامعة غير كاف كي تمارسون المحاماة، مؤكدا أن المحاماة رسالة عظيمة ومن أعظم المهن ليس في مصر فقط بل العالم أجمع، ولذلك فالمحامي هو من أعظم، كما أنه لا توجد أي مؤسسة في الدولة إلا ويوجد بها إدارة للشئون القانونية.

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