الأربعاء 26 مايو 2021
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منوعات

آخر تطورات ملف تجديد ساسي.. رئيس الزمالك: من يتمسك بنا لن نتخلى عنه

جريدة الدستور

هنأ حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة التي تُدير نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، بعد تتويج فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠٣ ببطولة الجمهورية، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مباراة رائعة.

وقال حسين لبيب في تصريحات لبرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الاعلامية بسمة وهبة، والمُذاع عبر فضائية المحور، "أبارك لجماهير الزمالك بعد تتويجهم ببطولة الجمهورية لكرة القدم مواليد ٢٠٠٣".

وأضاف رئيس الزمالك: "لاعبو فريق ٢٠٠٣ قدموا مباراة رائعة ومميزة، مؤكدًا أن النتائج المميزة نتيجة عمل المجالس المتعاقبة في نادي الزمالك". 

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آخر تطورات ملف تجديد ساسي.. رئيس الزمالك: من يتمسك بنا لن نتخلى عنه