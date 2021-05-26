بعد القبض على رئيس شركة مياه.. تفاصيل عمل هيئة الرقابة الإدارية واختصاصها

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء القبض علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإحدي المحافظات لحصوله على 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من إحدى شركات القطاع الخاص مقابل استغلال سلطات وظيفته في إسناد واستلام أعمال بالمحافظة.

بسبب الرشوة القبض على رئيس شركة مياه

وتزامنا مع التحقيقات التي تتم مع المقبوض عليه، من قبل ضباط الرقابة الإدارية، نسرد خلال التقرير التالي آلية عمل هيئة الرقابة الإدارية، واختصاصاتها وفقا للقانون.

تفاصيل عمل هيئة الرقابة الإدارية



تعمل هيئة الرقابة الإدارية، وفقا لآلية محددة لمكافحة الفساد الإداري، وقد وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 58/4 المؤرخ فى 21/10/2003 و قد انضم لهذه الاتفاقية العديد من الدول ومن بينها مصر أيماناً منها بأن قضية مكافحة الفساد وخصوصاً عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لم تعد شأناً داخلياً خالصاً بل ان الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته وكذا تدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعليه فى مكافحته .

وتعمل الهيئة على كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها في القانون.

وتتمتع الهيئة بإختصاصات طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 و المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 بالآتي، ومنها بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها،والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها .

كما تتابع الهيئة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.

كما تبحث الهيئة الشكاوى التى ي​​​​قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

نطاق عمل هيئة الرقابة الإدارية

و من بين الجرائــم التــى يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة، جرائم تعد إختصاصاً أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل جرائم العدوان على المال العام، الإختلاس، الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام، التربح، الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال، الغش فى عقود التوريد.

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و تختص بمكافحة جرائم الإتجار بالوظيفة العامة،ومنها الرشوة، إستغلال النفوذ، جرائم التزوير فى المحررات الرسمية،جرائم الكسب غير المشروع.

كما تختص بمكافحة استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح اومنفعة.

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