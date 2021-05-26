الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد القبض على رئيس شركة مياه.. تفاصيل عمل هيئة الرقابة الإدارية واختصاصها

هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء القبض علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإحدي المحافظات لحصوله على 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من إحدى شركات القطاع الخاص مقابل استغلال سلطات وظيفته في إسناد واستلام أعمال بالمحافظة.

بسبب الرشوة القبض على رئيس شركة مياه

وتزامنا مع التحقيقات التي تتم مع المقبوض عليه، من قبل ضباط الرقابة الإدارية، نسرد خلال التقرير التالي آلية عمل هيئة الرقابة الإدارية، واختصاصاتها وفقا للقانون.

تفاصيل عمل هيئة الرقابة الإدارية 


تعمل هيئة الرقابة الإدارية، وفقا لآلية محددة لمكافحة الفساد الإداري، وقد وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 58/4 المؤرخ فى 21/10/2003 و قد انضم لهذه الاتفاقية العديد من الدول ومن بينها مصر أيماناً منها بأن قضية مكافحة الفساد وخصوصاً عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لم تعد شأناً داخلياً خالصاً بل ان الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته وكذا تدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعليه فى مكافحته .

وتعمل الهيئة على  كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها في القانون.

وتتمتع الهيئة بإختصاصات طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 و المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 بالآتي، ومنها بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها،والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها .

كما تتابع الهيئة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.

كما تبحث الهيئة الشكاوى التى ي​​​​قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

نطاق عمل هيئة الرقابة الإدارية

و من بين الجرائــم التــى يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة، جرائم تعد إختصاصاً أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل  جرائم العدوان على المال العام، الإختلاس، الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام، التربح، الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال، الغش فى عقود التوريد.

 

تابع أيضاً:

«تصدر التريند».. القصة الكاملة لغضب الصين من جون سينا

للمصريين بالسعودية.. إجراءات طلب تأشيرة خروج وعودة لعدة سفرات

«الغرف التجارية» يثمن دعم السيسي للعلاقات الاقتصادية مع الدول العربية

آخر تطورات ملف تجديد ساسي.. رئيس الزمالك: من يتمسك بنا لن نتخلى عنه

و تختص بمكافحة جرائم الإتجار بالوظيفة العامة،ومنها الرشوة، إستغلال النفوذ، جرائم التزوير فى المحررات الرسمية،جرائم الكسب غير المشروع.

كما تختص بمكافحة استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح اومنفعة.


 

الرقابة الإدارية تفاصيل عمل هيئة الرقابة الإدارية القبض علي رئيس شركة مياه نطاق عمل هيئة الرقابة الإدارية الرشوة

الأكثر قراءة

هبوط أرضي في شارع فيصل الرئيسي

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

القصة الكاملة لترقية دكتور جامعة الإسكندرية التى أغضبت الطلاب

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة

الرابح الأكبر .. كيف استفاد نتنياهو "سياسياً" من حرب غزة؟