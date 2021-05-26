الأمن اللبناني ينفي وجود سيارة مفخخة أمام أحد المستشفيات

نفى الأمن اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، الأنباء التى ترددت حول وجود سيارة مفخخة أمام أحد المستشفيات.

وأفادت شعبة العلاقات في ​قوى الأمن الداخلي​، في تصريح على حسابها الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه لا صحة للأخبار المتداولة عن وجود ​سيارة مفخخة​ قرب ​مستشفى رزق​.

وأوضحت الشعبة أنه يتم تداول رسالة ومقطع صوتي عبر تطبيق واتساب عن وجود سيارة مفخخة قرب مستشفى رزق، وبعد المتابعة تبين أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا لذلك يرجى عدم تداول أو نشر مثل هكذا أخبار قبل التأكد من صحتها المعلومات من مصدرها الصحيح منعا لإثارة الخوف بين المواطنين لاسيما في هذه الظروف الدقيقة، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني .