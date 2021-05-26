«الغرف التجارية» يثمن دعم السيسي للعلاقات الاقتصادية مع الدول العربية

قال فتحي الطحاوي، عضو اتحاد الغرف التجارية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على توطيد العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول خلال الفترة الأخيرة، ما يدعم وضع مصر الاقتصادي.

أضاف الطحاوي، لـ"الدستور"، أن هناك تعاونا بين القاهرة والخرطوم منذ قديم الأزل، مضيفًا أن توطيد العلاقات الاقتصادية أول خطوة لعودة النشاط بين البلدين، مؤكدًا أن مصر قادرة على تصدير المفروشات والأدوات المنزلية والسيراميك والملابس والمواد الغذائية، لافتًا إلي أن هناك تعاونا وتكاملا اقتصاديا بين البلدين، مشددًا على أن دعم الرئيس للسودان أمام صندوق النقد لإسقاط ديونها يؤكد قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

التبادل التجاري بين مصر والسودان

وسجل التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفاعًا ووصل إلى 674.5 مليون دولار عام 2019 مقارنة بنحو 610.9 مليون دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 10.4%، الأمر الذي يمثل تطورًا إيجابيًّا وملموسًا على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين، ورغم ذلك يُعد حجم التبادل التجاري بين البلدين منخفضًا مقارنة بعام 2017 بمقدار 113.9 مليون دولار.

فيما سجل الميزان التجاري بين البلدين قد حقق فائضًا لصالح مصر بلغ 260.7 مليون دولار خلال عام 2019، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى السودان نحو 467.6 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 206.9 مليون دولار حجم الواردات المصرية من السودان خلال 2019.



وتمثِّل الصادرات المصـرية إلى السـودان نحو 1.5% من إجمالي الصادرات المصرية على مستوى العالم عام 2019، فيما تمثِّل الواردات المصرية من السودان نحو 5.1% من إجمالي الصادرات السودانية على مستوى العالم.