الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الغرف التجارية» يثمن دعم السيسي للعلاقات الاقتصادية مع الدول العربية

فتحي الطحاوي، عضو
فتحي الطحاوي، عضو اتحاد الغرف التجارية

قال فتحي الطحاوي، عضو اتحاد الغرف التجارية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على توطيد العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول خلال الفترة الأخيرة، ما يدعم وضع مصر الاقتصادي.

أضاف الطحاوي، لـ"الدستور"، أن هناك تعاونا بين القاهرة والخرطوم منذ قديم الأزل، مضيفًا أن توطيد العلاقات الاقتصادية أول خطوة لعودة النشاط بين البلدين، مؤكدًا أن مصر قادرة على تصدير المفروشات والأدوات المنزلية والسيراميك والملابس والمواد الغذائية، لافتًا إلي أن هناك تعاونا وتكاملا اقتصاديا بين البلدين، مشددًا على أن دعم الرئيس للسودان أمام صندوق النقد لإسقاط ديونها يؤكد قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

التبادل التجاري بين مصر والسودان

وسجل التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفاعًا ووصل إلى 674.5 مليون دولار عام 2019 مقارنة بنحو 610.9 مليون دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 10.4%، الأمر الذي يمثل تطورًا إيجابيًّا وملموسًا على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين، ورغم ذلك يُعد حجم التبادل التجاري بين البلدين منخفضًا مقارنة بعام 2017 بمقدار 113.9 مليون دولار.

فيما سجل الميزان التجاري بين البلدين قد حقق فائضًا لصالح مصر بلغ 260.7 مليون دولار خلال عام 2019، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى السودان نحو 467.6 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 206.9 مليون دولار حجم الواردات المصرية من السودان خلال 2019.
 

وتمثِّل الصادرات المصـرية إلى السـودان نحو 1.5% من إجمالي الصادرات المصرية على مستوى العالم عام 2019، فيما تمثِّل الواردات المصرية من السودان نحو 5.1% من إجمالي الصادرات السودانية على مستوى العالم.

الميزان التجارى العلاقات الاقتصادية السودان العلاقات الاقتصادية السيراميك

الأكثر قراءة

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

آخر تطورات ملف تجديد ساسي.. رئيس الزمالك: من يتمسك بنا لن نتخلى عنه

القصة الكاملة لترقية دكتور جامعة الإسكندرية التى أغضبت الطلاب

«الدستور» داخل أكبر مركز لتطعيمات لقاح «كورونا» فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة

الرابح الأكبر .. كيف استفاد نتنياهو "سياسياً" من حرب غزة؟



عاجل
آخر تطورات ملف تجديد ساسي.. رئيس الزمالك: من يتمسك بنا لن نتخلى عنه