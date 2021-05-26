«الغذاء العالمي»: 74 مليون دولار فاتورة مواجهة الجفاف بالجنوب الأفريقي

دقت الوكالات الإنسانية جرس إنذار جديد بشأن حدوث المزيد من النقص في الغذاء في منطقة الجنوب الأفريقي بعد إعلان العديد من البلدان الجفاف أو هطول أمطار أقل من المعدل المتوسط، ووجه برنامج الغذاء العالمي نداء لجمع 74 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة لإنقاذ الأرواح و"منع وقوع كارثة".



وأدرج برنامج الغذاء العالمي - في بيان اليوم - مدغشقر كدولة أخرى تواجه الجفاف، حيث قال إن منطقة جنوب مدغشقر شهدت ظروف جفاف غير عادية، بما جعل مئات الآلاف من الأشخاص على حافة المجاعة.



وأوضح تقرير أصدرته الأمم المتحدة أن جنوب مدغشقر شهد سنوات متتالية من الجفاف؛ خلفت 1.35 مليون شخص على الأقل في حاجة إلى مساعدات غذائية طارئة.



وأضاف التقرير أن الظروف شبه القاحلة في جنوب مدغشقر بجانب تآكل التربة بمستويات مرتفعة وإزالة الغابات والعواصف الرملية القاسية غير المسبوقة، غطت الأراضي الزراعية والمراعي بالرمال وحولت الأراضي الصالحة للزراعة إلى أرض قاحلة في جميع أنحاء المنطقة.



إلا أن التحذير من الجفاف جاء - بحسب البيان - "بعد معاناة دول أخرى أيضًا، حيث قال مسؤولون في أنجولا إن بلادهم ستشهد نقصًا محتملًا في الغذاء خلال العام الجاري بعد شهور من الجفاف في المقاطعات الجنوبية الغربية " .



وقال برنامج الغذاء العالمي - في بيانه - إن أنجولا تشهد نوبات جفاف منذ ديسمبر من العام الماضي مع هطول أمطار أقل من المتوسط في عدة مقاطعات، مضيفًا أنه من غير المتوقع أن يتحسن الوضع في الأشهر المقبلة في ظل عدم هطول أمطار فوق المتوسط.



ولم تسلم موزامبيق - أيضًا - من الأزمة، حيث تعرضت البلاد خلال الفترة بين شهري أبريل وأكتوبر بشكل دوري للرياح والفيضانات والجفاف في بعض أجزاء الجنوب.



وجاءت الأمطار الغزيرة في أعقاب موجة جفاف شديدة أدت إلى إعلان الحكومة حالة تأهب المستوى البرتقالي الخطر المتوسط في عام 2017.



وقال برنامج الغذاء العالمي إن أكثر من 950 ألف شخص يواجهون المجاعة حاليًا، مُعلنًا أنه يوسع نطاق استجابته في شمال موزمبيق، مع خطط لمساعدة 750 ألف نازح داخليًا والأفراد الأكثر ضعفًا في المجتمع المحلي عبر عدة مقاطعات.