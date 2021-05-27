التليفزيون الجنوب الأفريقى: رئيس مصر يدعو الشباب لحضور منحة ناصر للقيادة الدولية

تحدثت ناتبيسينغ مودجاجي في مقابلة على "زووم" مع "إس إيه بي سي" نيوز، وهي تعد قناة إخبارية إفريقية مهمة تبث آخر الأخبار من جميع أنحاء جنوب إفريقيا والعالم ، عن منحة ناصر للقيادة الدولية - الدفعة الثانية المُستضافة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والمقرر عقدها في الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2021 في القاهرة.

بمناسبة اليوم الأفريقي منحة ناصر للقيادة الدولية النسخة الثانية على التليفزيون الجنوب إفريقي

وقالت مودجاجي: "أشعر بالفخر الشديد! أنا اكون فرد من مجموعة من القادة الشباب الذين يعملون مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء مشيرة انها تقدمت بطلب للحصول على المنحة وأخبرتهم عن عمل منظمتي. ولحسن الحظ، قُبلت في المنحة مؤكدة أنها متحمسة للانخراط مع شباب أفريقيين آخرين من جميع أنحاء القارة والعالم".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى تلك الفرص، حيث يمكن للشباب الأفريقي أن يتعاونوا و ينخرطوا ويتواصلوا ويتعلموا من بعضهم البعض بما يعود بالنفع والإيجاب علي شباب القارة السمراء وهذا ما تقدمة المنحة الأفريقية وبالاخص منحة ناصر الدولية للقيادة

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يذكر أن مودجادجي هي قائدة أفريقية شاركت في تأليف كتاب "أفريقيا 80" 2021 ومؤسسة مشاركة لمبادرة "كسر الحدود الأفريقية" لعام 2016؛ وآخر إنجاز حققته هو قيادة فريق شبابي في جولة دبلوماسية لعشر دول أفريقية في إطار مبادرة تعاونية مع منظمات يقودها الشباب.

وعن حضورها منتدى شباب العالم في مصر 2019، أوضحت كيف جمع هذا المنتدى بين الشباب الأفريقي من جميع أنحاء القارة عبر الموسيقى و أنها أدركت إلى أي مدى يمكن للقضايا الأفريقية أن تكون عالمية. وقالت إن منتدى الشباب ربط الشباب الأفرقة ببعضهم البعض من خلال مناقشات تفاعلية حول تحدياتهم المشتركة.



وتعد منحة ناصر للقيادة الدولية استكمالا لجهود الدولة المصرية عقب رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 في القيام بدورها المنوط في تعزيز دور الشباب الأفريقي من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة الى تمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم.

كما تُعتبر المنحة إحدى آليات تنفيذ كل من: رؤية مصر 2030 - المبادئ العشرة لمنظمة التضامن الافروآسيوية- أجندة أفريقيا 2063 - أهداف التنمية المستدامة 2030 – التعاون فيما بين بلدان الجنوب - خارطة طريق الاتحاد الافريقي حول الاستثمار في الشباب - ميثاق الشباب الافريقي.

وقد اُستضيفت الدفعة الأولي من منحة ناصر للقيادة في يونيو 2019 تحت رعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، واستهدفت المنحة القيادات الشابة ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والفاعلة داخل مجتمعاتهم من أجل نقل التجربة المصرية التنموية في رسوخ المؤسسات وبناء الشخصية الوطنية.