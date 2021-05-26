أسقف مغاغة يترأس صلاة قداس تذكار شهداء طريق دير الأنبا صموئيل

ترأس الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، صباح اليوم الأربعاء، صلاة قداس التذكار الرابع لاستشهاد شهداء طريق دير الأنبا صموئيل، بكنيسة السيدة العذراء مريم بقرية دير الجرنوس - مركز مغاغة - محافظة المنيا.

وشارك في الصلاة القس أبانوب شحاتة سكرتير المطرانية، وآباء الكنيسة وبعض آباء الإيبارشية.

ويُذكر أنه قد استشهد عام 2017 في حادث اعتداء ارهابي على أقبط أثناء توجههم لزيارة دير الأنبا صموئيل المعترف - مركز العدوة، 28 شهيداً، منهم 9 من إيبارشية مغاغة والعدوة.