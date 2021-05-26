الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تحدد عدد من الإجراءات لتحويل التربة القلوية إلى حمضية

تحويل التربة الزراعية
تحويل التربة الزراعية

حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدة إجراءات لتحول التربة الزراعية القلوية إلي حمضيّة. 

وتشمل الإجراءات مقياس الحموضة أو القلوية للمادة هو مستوى الأس الهيدروجيني ويمكن أن يتراوح هذا الرقم من 0 إلى14 و7 يعتبر متعادل، وان معظم النباتات تنمو بشكل أفضل في التربة المتعادله إلى الحمضية قليلاً ما بين الرقم الهيدروجيني  5.5 الي 7 ، وانه غالباً ما تكون التربة القلوية ناقصة في المغذيات النباتية الأساسية مثل الحديد.

 وقالت الوزارة، في تقرير، إن الأسمدة المحتوية علي السلفات تساعد في تحمض التربة، والكبريت هو أكبر معالج لقلوية التربة، والرقم الهيدروجيني الأعلى من 8 تعتبر تربة قلوية وتحتاج إلى المعالجة لكي تتحول إلى تربة حمضية.

وأوضحت وزارة الزراعة عملية تحويل التربة:

أولاً: تأكد من أن التربة دافئة ورطبة وذات تهوية جيده، لأن ذلك سيوفر بيئة مثالية للبكتيريا لتحويل الكبريت إلى حمض الكبريتيك الذي يمكن استخدامه في التربة لذاك بداية الربيع أفضل.

ثانيًا: يتم إضافة الكبريت إلى التربة في صورة عنصر الكبريت الحر أو كبريتات الألومنيوم بحيث تكون علي عمق ١٥ سم في التربة.. وتتوقف كمية الكبريت اللازمة على الآتي:

1- الرقم الهيدروجيني الحالي للتربة 

2- درجة الحموضة المطلوبه

 3- محتوى الطين أو الرمل في التربة 

 4- نوع الكبريت المستخدم. 

ثالثاً: يتم وضع 10 كيلو كبريت حر لكل 100 متر مربع أو 25 كيلو  من كبريتات الالمونيوم AL2(SO4)3  لكل 100 متر مربع سنوياً. أي 432 كيلو للفدان كبريت حر أو 1000 كيلو كبريتات المونيوم للفدان.

 رابعًا: يتم تقليب الأرض جيداً بحيث يكون الكبريت علي عمق ١٥ سم من سطح التربه،.. وخامساً: يتم اختبار درجة الحموضة في التربة على عمق 15سم  كل ثلاثة أشهر بعد وضع الكبريت، وإذا لم يتحقق الرقم الهيدروجيني المطلوب اضف 125 كيلو من الكبريت الحر للفدان علي سطح التربة وتكرر العملية حتى الوصول إلى الرقم الهيدروجيني المطلوب.

الزراعة تحدد عدد الإجراءات أجل تحويل التربة الزراعية القوية إلى

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