«مستثمري أسيوط»: مصر حققت مؤشرات اقتصادية إيجابية

قال على حمزة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن مصر حققت مؤشرات اقتصادية إيجابية نتج عنها تعهد صندوق النقد الدولي بتوفير 1.6 مليار دولار لمصر خلال الأسابيع المقبلة.

أضاف حمزة، لـ"الدستور"، أن الدولة نجحت في إدارة أزمة جائحة كورونا بطريقة احترافية وعلمية شديدة، عكس دول كبيرة ومتقدمة أثرت الجائحة على إقتصادياتهم، وهذا أدى إلى زيادة ثقة واشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المحلي لدينا.

وتابع رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن الأزمة اثبتت أهمية المشروعات القومية و المجمعات الصناعية التي قامت بتدشينها الدولة خلال الفترات الماضية.

وأعلن صندوق النقد الدولى توصل بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لاستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة فى إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، نحو 1,6 مليار دولار.