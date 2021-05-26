عواض يعتمد نتيجة اختيار أفضل المواقع الثقافية بالهيئة لعام 2020

اعتمد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة نتائج أعمال لجنة اختيار أفضل المواقع الثقافية بالهيئة لعام 2020.

وكانت اللجنة التي شكلها رئيس الهيئة برئاسة الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة، قد انعقدت لاختيار أفضل المواقع بعد أن قامت بمراجعة أنشطة المواقع الثقافية وما بها من تفاعلات جماهيرية بالمواقع الثقافية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتقارير غرفة عمليات أنشطة الهيئة لعام 2020.

وقد انتهت اللجنة إلى اختيار سبعة مواقع ثقافية بالهيئة كأفضل المواقع عن العام المذكور على النحو التالي:

1.أفضل قصر ثقافة (قصر ثقافة الأنفوشي) التابع لفرع ثقافة الإسكندرية.

2.أفضل قصر ثقافة (قصر ثقافة الأسمرات) التابع لفرع ثقافة القاهرة.

3.أفضل بيت ثقافة (بيت ثقافة كرداسة) التابع لفرع ثقافة الجيزة.

4.أفضل بيت ثقافة (بيت ثقافة الدلنجات) التابع لفرع ثقافة البحيرة.

5.أفضل مكتبة ثقافية (مكتبة البداري) التابعة لفرع ثقافة أسيوط.

6.أفضل مكتبة ثقافية (مكتبة البحر الأعظم) التابعة لفرع ثقافة الجيزة.

7.أفضل مركز ثقافي (مركز الإبداع الفني بدمنهور) التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

وتوجه رئيس الهيئة بالتهنئة للمواقع الثقافية الفائزة مشيدا بالجهود التي بذلها العاملون بها للوصول لهذا المستوى المأمول في تأدية الخدمة الثقافية والفنية للجمهور، متمنيا للجميع دوام التوفيق.

أما عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فهي هيئة مصرية تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

أنشئت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر في بادئ الأمر تحت مسمي الجامعة الشعبية عام 1945، وتغير اسمها في سنة 1965 إلي جهاز الثقافة الجماهيرية. في عام 1989 صدر القرار رقم 63 لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة وتابعة لوزارة الثقافة.

تهدف الهيئة إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافى وتوجيه الوعى القومى للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والفنون التشكيلية وخدمات المكتبات في المحافظات من خلال بيوت وقصور الثقافة والمكتبات.