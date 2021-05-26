مدير المركز الروسي بالإسكندرية يؤكد أهمية استئناف حركة الطيران بين موسكو والقاهرة

ثمن مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية مارات جاتين قرار استئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا، مشددا على عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر وروسيا، والتي تشمل مجالات عديدة، "خاصة وأننا نحتفل حاليا بعام التعاون الإنساني المشترك 2021".

أوضح جاتين، في تصريحات الأربعاء، أنه من المقرر أن تستقبل مدينة شرم الشيخ والغردقة العديد من الأفواج السياحية من روسيا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن نحو 3 ملايين سائح روسي زاروا مصر في 2015 ، حيث إن السياح الروس يعشقون السياحة الشاطئية والاستمتاع بالمناخ الرائع الذي تتميز به مصر، بالإضافة إلى اهتمامهم بزيارة المعالم الأثرية المصرية.

ونوه بزيارة العديد من المسئولين الروس لمصر - خلال الأيام الماضية - منهم وزير الرياضة الروسي؛ بجانب عدد من الفرق والفنانين الروس.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تقوم فرق روسية بزيارة مصر خلال الفترة المقبلة؛ لتقديم عروضها وحفلاتها مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كوفيد-19.



وتحدث جاتين عن أهمية انعقاد المنتدى الأول للشباب المصري الروسي، الذي أقيمت فعالياته في مدينة (قازان) الروسية، خلال الأيام الماضية، بمشاركة عدد من الشباب من مصر ورسيا، مؤكدا الدور الذي يلعبه المنتدى في تعزيز التعاون والعلاقات المتميزة بين الدولتين الصديقيتن، والذي تضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمميزة، وقام المشاركون بوضع خارطة شبابية للتعاون المستقبلي.

وفي 9 يناير 2021 أعلن المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا، اليوم، السبت، عن قائمة المطارات الـ21 المعتمدة صحيًا في القارة السمراء، وجاء مطار شرم الشيخ الدولي في صدارة تلك المطارات ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA الذي أطلقه المجلس الدولي للمطارات من أجل سفر آمن في ظل جائحة كورونا، كما حصل مطار الغردقة الدولي في 15 يناير2021، على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن.