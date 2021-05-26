الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة في إصابة كفيف جراء انفجار أسطوانة غاز بالجيزة

انفجار الطوابق
انفجار الطوابق

تجري النيابة العامة بالجيزة التحقيق في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية بمنطقة الطوابق، مساء الأربعاء، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث .

تبين من المعاينة المبدئية أنه أثناء إعداد شخص "ضرير" وجبة طعام حدث تسرب غاز، وأثناء ذلك أشعل سيجارة، ما تسبب في اشتعال النيران، امتدت إلى جسده ما تسبب في إحداث إصابته التي نقل على إثرها إلى المستشفى.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بحدوث انفجار بشارع على طلعت عبد الدايم المتفرع من شارع المنشية، بمنطقة الطوابق.

على الفور انتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى مكان البلاغ على رأس قوة من رجال الإطفاء والإنقاذ البري، مدعومين بسيارات الإطفاء، للوقوف على ملابسات الواقعة.

تبين من الفحص المبدئي والمعاينة إنفجار أسطوانة غاز داخل شقة بالطابق الأرضي ما أسفر عن إصابة شخص ضرير يقيم بالشقة وتم نقله إلى مستشفى أم المصريين، لتلقى العلاج اللازم. 

كما تسبب الانفجار في تهشم واجهة الشقة وأخرى بالطابق الأول دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق

أشارت التحريات بإشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن عجوزا كفيفا يقيم بمفرده بالطابق الأرضي بمنزل مساحته ٦٠ مترا أثناء إعداده الطعام على أنبوبة غاز صغيرة الحجم انطفأت دون أن يشعر بها، فسربت الغاز وأثناء قيامه بإشعال سيجارة انفجرت بشدة نتيجة امتلاء الشقة بالغاز وحدث اشتعال نيران لحظي أدى لإصابة العجوز بعدة حروق في مختلف أنحاء الجسد وتم نقله إلى المستشفى. 

أضافت التحريات أن الانفجار أسفر عن انهيار الجدار الخارجي للطابق الأرضي للمنزل وانهيار جدران شرفات الطابقين الأول والثاني دون إصابات بأي من قاطني الطابقين، حيث يقطن بكل منهما رجل بمفرده. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الجيزة التحقيق انفجار أسطوانة بوتاجاز الطوابق ضرير

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