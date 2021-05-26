الأربعاء 26 مايو 2021
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وائل لطفى

لايف ستايل

بعد شريف دسوقي.. روشتة التأهيل النفسي لمن تعرض لبتر أحد أطرافه

شريف دسوقى
شريف دسوقى

حالة من التعاطف اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت الفنانة بدرية طلبة بتر قدم الفنان شريف دسوقي الشهير بـ"سبعبع".

وعلى الفور انهالت التعليقات من قبل العاملين بالمجال الفني، والمحبين للفنان الكوميدي شريف دسوقي، متمنين له الشفاء العاجل.

وتعتبر عملية "البتر" لأحد أطراف الجسم من العمليات الصعبة والتي يحتاج صاحبها التأهيل النفسي ولأسرته للتعامل مع الوضع الجديد، خاصة إذا كانت قدم.

روشتة التأهيل النفسي للشخص الذى بتر أحد أطرافه

في هذا الصدد أكدت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي، أن النفسية وتحسين الحالة المزاجية للمبتور من الأمور الهامة التي تساهم في التأقلم على الوضع الجديد.

وقالت عبد السلام، إن عدم إظهار التعاطف المبالغ فيه من الأمور الهامة، فلابد أن تكون حريصًا في التعامل مع الشخص "المبتور" حتى لا يتسبب ذلك في زيادة الإحساس بالعجز.

وأشارت عبد السلام، أن على الشخص الذى بترت أحد أطرافه أن يمارس حياته بشكل طبيعي، فإذا كان العضو المبتور قدم، فيمكن الاستعانة بطرف صناعي والتأقلم عليه من خلال بعض المراكز المختصة.

ونوهت استشاري الطب النفسي، بضرورة التأهيل من خلال مراكز العلاج الطبيعي بجانب التأهيل النفسي، للحصول على النتائج المذهلة.

كما أكدت عبد السلام، أن المتابعة مع الطبيب النفسي من الأمور الهامة، حيث إنه قادر على خروج الشخص المصاب من الشعور بالعجز، بالإضافة إلى التصدي للأمراض النفسية المصاحبة للشخص الذى بتر أحد أطافه ومنها الاكتئاب والعزلة عن المجتمع.

وعن تعامل الأسرة معه، قالت استشاري الطب النفسي، إن المشاركة والاندماج معه في الأمور والعادات اليومية من أساسيات التأهيل النفسي للشخص الذى بتر أحد أطرافه، بالإضافة إلى المواظبة على ممارسة بعض الهوايات مثل الرسم، أو العزف وسماع الموسيقى.

شريف دسوقي بتر القدم بتر شريف دسوقى السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاج على نفقة الدولة بدرية طلبة

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