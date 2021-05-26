«الزراعة» تحدد الأمراض التى تصيب محصول العنب: كيف تسيطر عليها؟

كشف تقرير لوزارة الزراعة عن أهم الظواهر أو الأمراض الفسيولوجية "بلاك ستيم" التى تظهر نتيجة لأخطاء وتراكمات لممارسات خاطئة فى المراحل السابقة لكرمة العنب وهو عبارة عن إسوداد يظهر فى عنق الحبات لعنقود العنب وغالبًا ما يكون نتيجة لزيادة كميات النتروجين الحر بدرجة عالية جد داخل أفرع وحوامل حبات العنقود مع قلة الإضاءة والتهوية الجيدة ما يزيد من تراكم الأمونيا حول النبات وبالتالى زيادة فرصة تعرض حبات العنقود بما يعرف بالحبات المائية مما يؤدي إلى فقد جودة العنقود بدرجة كبيرة.

وقال التقرير إن من أهم مسببات هذه الظاهرة الفسيولوجية خطأ فى برنامج التسميد خاصة من مرحلة التزهيروالعقد (زيادة نسبة الأزوت بدرجة مبالغ فيها) مماقد يحدث خلل فى نسبة الكالسيوم الماغنسيوم داخل النبات وكذلك زيادة نسبة البوتاسيوم بدرجة كبيرة على حساب الكالسيوم.والماغنسيوم.

أضاف التقرير أنه قد يكون قلة التهوية والإضاءة حول العناقيد وفى قلب الشجرة مما يؤدى الى حدوث ظل بدرجة عالية وغير مرغوب فيه فى تلك المرحلة ( التدييل فى العنقود). 3- الحمل الزائد للكرمات من العناقيد كما يؤدى الى ما يعرف بـ(التدييل لبعض الحوامل فى العنقود) وكذلك تقلبات المناخ القصوى فىك المرحلة( الحرارة شديدة أكثر من الازم).، والأجهادات المبالغ فيها فى برنامج الرى( التعطيش أكثر من الازم خاصة الأراضى الملحية التى بها نسبة الصوديوم عالية والتغريق أو زيادة كميات ماء الرى الزائدة عن الحد الكافى لتلك المرحلة ممايعيق من أمتصاص عنصر الماغنسيوم بدرجة كبيرة).

أوضح التقرير أنه قد يكون الأهمال فى حالة وجود أصابة بالمجموع الجذرى ( نيماتودا أعفان جذور) مما يعيق من امتصاص بعض العناصر الهامة

وأكد أنه يمكنك السيطرة الكاملة على ظاهرة مرض "Black Stem" اختيار الأصل المناسب جدا تبعا لطبيعة كل تربة، وتجنب قدر المستطاع وكلما أمكن قوة النمو الزائدة عن اللازم خاصة مرحلة العقد بحساب جميع وحدات الأزوت المضافة للنبات فى أى من الأسمدة والمغذيات المضافة وكذلك عمل بعض التحاليل اللازمة اذا تطلب الأمر، وكذلك التوريق الجيد بعمالة مدربة بكفاءة عالية للوصول الى تهوية وأضاءة جيدة حول العناقيدوداخل قلب الشجرة، إلى جانب ضبط الحمل من عدد العناقيد المناسبة لكل صنف حسب (مسافات الزراعة، وطريقة التدعيم المتبعة، وعمر الكرمات فى المزرعة).