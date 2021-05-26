برلماني: زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر تؤكد مدى قوة العلاقات الثنائية

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وفيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، توماس سوليفان، نائب سكرتير رئيس الأركان الأمريكي، والسفيرة باربرا ليف من مجلس الأمن القومي الأمريكي، للقاهرة، تؤكد مدى قوة علاقات الشراكة الاستراتيجية المُمتدة بين مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة.

وأضاف منظور، في بيان، أن مناقشة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، آخر مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام عقب التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، وكذلك مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا بما ينعكس في تحقيق طموحات الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على وحدة الأراضى الليبية يعكس دور مصر الريادي ودورها التاريخي والمحوري تجاه حل القضايا الدولية والاقليمية، انطلاقًا من مبادئ السياسة المصرية الخارجية القائمة على دعم السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.



وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن قيمة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال 10 سنوات بلغت 65.8 مليار دولار، وبلغ حجم الصادرات بـ 15.8 مليار دولار، والواردات بـ 50 مليار دولار، مُؤكدًا أنه في الفترة القادمة ستزيد فرص الاستثمار والشراكة بين الشركات الأمريكية والمصرية بما يخدم مصلحة البلدين.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نقل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وأكد اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي الفعال الذي تتمتع بها مصر في الشرق الوسط ومحيطها الإقليمي، ومساهمتها بقيادة الرئيس في السعي لتحقيق الاستقرار المنشود لكافة شعوب المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك كلٍ من فيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية، والسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، وتوماس سوليفان نائب سكرتير رئيس الأركان الأمريكي، والسفيرة باربرا ليف من مجلس الأمن القومي الأمريكي.