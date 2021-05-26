الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر تؤكد مدى قوة العلاقات الثنائية

النائب محمد منظور
النائب محمد منظور

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وفيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، توماس سوليفان، نائب سكرتير رئيس الأركان الأمريكي، والسفيرة باربرا ليف من مجلس الأمن القومي الأمريكي، للقاهرة، تؤكد مدى قوة علاقات الشراكة الاستراتيجية المُمتدة بين مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة.

وأضاف منظور، في بيان، أن مناقشة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، آخر مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام عقب التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، وكذلك مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا بما ينعكس في تحقيق طموحات الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على وحدة الأراضى الليبية يعكس دور مصر الريادي ودورها التاريخي والمحوري تجاه حل القضايا الدولية والاقليمية، انطلاقًا من مبادئ السياسة المصرية الخارجية القائمة على دعم السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.


وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن قيمة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال 10 سنوات بلغت 65.8 مليار دولار، وبلغ حجم الصادرات بـ 15.8 مليار دولار، والواردات بـ 50 مليار دولار، مُؤكدًا أنه في الفترة القادمة ستزيد فرص الاستثمار والشراكة بين الشركات الأمريكية والمصرية بما يخدم مصلحة البلدين.

 

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نقل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن.


وأكد اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي الفعال الذي تتمتع بها مصر في الشرق الوسط ومحيطها الإقليمي، ومساهمتها بقيادة الرئيس في السعي لتحقيق الاستقرار المنشود لكافة شعوب المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك كلٍ من فيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية، والسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، وتوماس سوليفان نائب سكرتير رئيس الأركان الأمريكي، والسفيرة باربرا ليف من مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية قوة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام الأراضي الفلسطينية تطورات الأوضاع في ليبيا

مواد متعلقة

المؤتمر: إشادة أمريكا بدور مصر في مكافحة الإرهاب انتصار عالمي لرؤية الرئيس

«الحركة الوطنية»: مرور 6 أشهر على عضوية الحزب شرط الترشح للمحليات

بعد سحب الحكومة له.. القصة الكاملة لتعديلات قانون التعليم الخاص بالثانوية العامة

برلمانى: المباحثات بين مصر وأمريكا تصب في صالح استقرار المنطقة

بعد موافقة البرلمان عليها.. أهداف ومزايا إنشاء البوابة المصرية للعمرة

«نوعيات النواب» تستكمل مناقشة موازنة العام المالي الجديد

بعد موافقة البرلمان عليه.. أهداف صندوق «الأوقاف» للاستثمار الخيري

برلمانية تطالب بعقد ندوات ودورات تثقيفية للشباب المقبلين على الزواج

الأكثر قراءة

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

آخر تطورات ملف تجديد ساسي.. رئيس الزمالك: من يتمسك بنا لن نتخلى عنه

القصة الكاملة لترقية دكتور جامعة الإسكندرية التى أغضبت الطلاب

«الدستور» داخل أكبر مركز لتطعيمات لقاح «كورونا» فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة

الرابح الأكبر .. كيف استفاد نتنياهو "سياسياً" من حرب غزة؟



عاجل
آخر تطورات ملف تجديد ساسي.. رئيس الزمالك: من يتمسك بنا لن نتخلى عنه