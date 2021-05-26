الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد شيبة يطرح أغنية «عشان الحلوين» بتوقيع عزيز الشافعي (فيديو)

أحمد شيبة
أحمد شيبة

طرح المطرب الشعبي أحمد شيبة، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “عشان الحلوين” وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

وتعاون أحمد شيبة في أغنية “عشان الحلوين” مع كل من الشاعر الغنائي والملحن الموسيقي عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر وسام عبد المنعم.

 

 

كلمات أغنية عشان الحلوين:

عشان الحلوين الحلوين علينا تقلانين الحلوين

 بنسأل عليهم وفينا مش سائلین أمين وسطنا القرايب و جبنا المجایب ،

 عملنا العجايب و برضه مش عاجبين و مین بس فكر يعكر مزاجكم 

و مين ده ال يقدر على زعلكو و انتوا زعلكو يقطع يكسر يدمر

 ده احنا الصوابع العشرة نقيدها و كل طلباتكم نوجدها 

بس الليالي الحلوة نعيدها 

ده احنا الصوابع العشرة نقيدها و كل طلباتكم نوجدها 

بس الليالي الحلوة نعيدها

حبايبنا العزاز اللذاذ .. في غيابكم أمل حياتنا باظ

 فداكو الدهب و الألماظ الغالي للغاليين أمين

 الرضا بس ترضوا بس ترضوا علينا وتهدوا حبه تهدوا

ليه بتعاندوا فينا و تضطهدوا .. والله غلبانين غالبنين

و مين ده ال يقدر على زعلكو و انتوا زعلكو يقطع يكسر يدمر

 ده احنا الصوابع العشرة نقيدها و كل طلباتكم نوجدها 

.. بس الليالي الحلوة نعيدها 

ده احنا الصوابع العشرة نقيدها و كل طلباتكم نوجدها 

... بس الليالي الحلوة نعيدها

 

من ناحية أخرى، يتعاون المطرب أحمد شيبة، مع الشاعر رضا المصرى فى أغنية جديدة بعنوان "مش فاضيلكوا" وهى من ألحان فارس فهمي، وتوزيع الموسيقى طه الحكيم، ومن المقرر طرحها على موقع "يوتيوب" بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، لافتًا أن الأغنية سيتم تسجيلها خلال الأسبوع الجارى.

أحمد شيبة المطرب احمد شيبة أغنية عشان الحلوين عشان الحلوين المحلن عزيز الشافعي عزيز الشافعي

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