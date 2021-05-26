الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش السودانى يوضح حقيقة الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة على الحدود مع إثيوبيا

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني

نفت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، وقوع اشتباكات عسكرية بمنطقة باسنده بالحدود الشرقية مع إثيوبيا، مؤكدا أن ما انتشر في بعض الوسائل الإعلامية بهذا الشأن غير صحيح.

وأكد المركز الإعلامي بالجيش السوداني في بيان مساء اليوم للجميع هدوء الأحوال وعدم حدوث أي اشتباكات، قائلا إن القوات المسلحة المنتشرة داخل الحدود السودانية تؤدي عملها بصورة روتينية دون التعرض لأي أعمال عدائية.

وكانت مصادر إعلامية أفادت في وقت سابق وقوع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين القوات السودانية والإثيوبية في مناطق حدودية.

وشدد الفريق أول ركن الدين الكباشي عضو المجلس السيادة الانتقالي في وقت سابق على عدم قبول أي مبادرة تشمل تراجع القوات المسلحة السودانية عن إعادة انتشارها، مؤكدا عدم التفريط في أي شبر وبالمقابل التزامنا بعدم التعدي علي دول الجوار.

السودان يعلن بداية حماة النيل مع مصر

وفي سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة السودانية في وقت سابق اليوم عن بداية المشروع التدريبي حماة النيل بين السودان ومصر الذي تُشارك فيه عناصر من القوات البرية والجوية والدفاع الجوي المنعقد في الفترة من ٢٦ إلى ٣١ مايو الجاري بمنطقة أم سيالة أمس ويحتوي سيناريو العملية التدريبية على عدد من التمارين والعمليات التعبوية والتعرضية والنوعية.

وحضر الفريق الركن عبدالله البشير أحمد الصادق نائب رئيس هيئة الأركان السودانية للتدريب وتفقد غرفة الاتصالات والقيادة والسيطرة وتلقى تنويرا مفصلا عن موضوعات المشروع والجدولة الزمنية للتنفيذ بحضور قادة  القوات البرية والجوية والدفاع الجوي وقائد القوات المصرية المشاركة في التمرين وقادة القوات المسلحة، حسب بيان للجيش السوداني.

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