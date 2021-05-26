قتلته وقطعت رأسه وعضوه.. شهود العيان: «كانت بتوزع جسمه في الشوارع» (فيديو)

شهدت منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة صباح اليوم الأربعاء جريمة قتل قامت بها ربة منزل وابنها والتي قتلت زوجها وقطعت رأسه وعضوه الذكري بسبب زواجه من أخرى.

وقال أيمن، أحد شهود العيان، بمنطقة إمبابة، والتي شهدت جريمة القتل صباح اليوم، إنه يمتلك محل تجاري بالمنطقة وتفاجأ سكان المنطقة بجريمة قتل حيث قامت زوجة بقتل زوجها وهو ما أثار الفزع بين الأهالي.

تابع أن الأسرة التي قامت بجريمة القتل سكان جدد بالمنطقة لم يتجاوزوا الأربعة شهور وليس لديهم علاقات بالمنطقة، لافتا إلى أن المفزع في الجريمة أن ابن الجانية شارك في قتل والده.

وأضاف، أنه منذ السادسة صباحا وهناك تواجد أمني مكثف في نطاق المنطقة بعد أن اكتشف الأهالي الجثة وقاموا بإبلاغ الشرطة والتي سرعان ما حاوطت المنطقة للكشف عن ملابسات الحادث.

ومن جانبه أوضح حمدي طلعت، أحد سكان المنطقة، أن الجريمة حدثت فجر اليوم والأهالي قاموا بإبلاغ الشرطة والتي تواجدت بشكل مكثف، لافتا إلى أن ما حدث هو أن زوجة قامت بقتل زوجها وحولت الجثمان لقطع وقامت بتغطيته بسجاد وملاية سرير.

واستكمل حديثه، بأنه يمتلك محل تجاري بالمنطقة وبه كاميرات مراقبة ومن المفترض أن يتم الاستعانة بها لكشف ملابسات الحادث خاصة وأنهم سكان جدد بالمنطقة وليس لديهم جيران، مشيرا إلى أن هناك بعض الأقاويل بأن ابنها شارك في جريمة قتل والده.

ويقول طلعت: “الزوجة اللي قتلت كانت بتلف المنطقة عشان ترمي أجزاء الجثة وهي بترمي جزء في أحد الشوارع منعتها إحدى السكنات وكانت تظن أنها ترمي قمامة، وهو ما رصدته الكاميرات في الشارع”.

وتلقى قسم شرطة منطقة إمبابة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثه شخص في العقد الثالث من عمره، مفصول عنه رأسه وهناك بتر لعضوه الذكري وتم تغطيته بسجادة وملاية سرير، وسرعان ما انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم وإخطار النيابة العامة بالحادث.

ومن خلال تحريات الشرطة والنيابة تبين أن الجاني هي زوجة الضحية والتي قامت بقتله بالاشتراك مع ابنه انتقام منه لزواجه بأخرى وتم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيقات.