الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للمصريين بالسعودية.. إجراءات طلب تأشيرة خروج وعودة لعدة سفرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ترصد «الدستور» إجراءات طلب تأشيرة خروج وعودة لعدة سفرات، للمصريين المقيمين في السعودية، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بالرياض عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي: 

إجراءات طلب تأشيرة خروج وعودة لعدة سفرات:

1- التأكد من خلو سجلك المروري من المخالفات المرورية.. للتأكد من ذلك (اضغط هنا).

2- تعبئة النموذج الخاص بذلك.. حسب ما هو مدون في جواز السفر.. وإلصاق صورة لطالب التأشيرة.. وتوقيع الاستمارة وختمها بختم صاحب العمل.

3- حضور صاحب العمل أو من ينوب عنه بموجب تفويض رسمي أو وكالة شرعية.

4- إحضار أصل جواز سفر طالب التأشيرة "ساري المفعول" مع صورة من رخصة الإقامة أيضاً "سارية المفعول" تغطي مدة التأشيرة المطلوبة.

5- إحضار خطاب من صاحب العمل بالموافقة على منح تأشيرة خروج وعودة لعدة سفرات.. موقع ومختوم من صاحب العمل وتصديقه من الغرفة التجارية للشركات والمؤسسات.

6- تسديد (500) ريال رسوم تأشيرة عدة سفرات.. عبر نظام سداد.

7. يشترط تسجيل البصمة.. للاستعلام عن تسجيل البصمة (اضغط هنا ).
وأكدت وزارة الهجرة أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق كلم مصر الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

يحتوي التطبيق لأول مرة على خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة. 

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