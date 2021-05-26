«الداخلية» تنشر فيديو يكشف الرعاية الصحية والإنسانية لنزلاء السجون

رصد فيديو نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ثورة التطوير التي تشهدها السجون المصرية حيث نظم قطاع السجون زيارة لحقوقيين وإعلاميين مصريين وأجانب، لتفقد أوضاع نزلاء السجون لعرض الحقائق على الرأى العام وتوضيح حقيقة ما يُثار من ادعاءات بوجود انتهاكات داخلها.

أظهرت الزيارة التي حازت على رضاء الوفد الحقوقي والصحفي مدى التطور الكبير في الرعاية الصحية والإنسانية لنزلاء منطقة سجون المنيا التي يلقى نزلاء السجون جميع اوجه الرعاية.

ووصل قطار الجولات التفقدية للسجون محطة سجون المنيا الجديدة التى تم تطويرها بشكل كامل فضلا عن إنشاء عدد كبير من المنشآت الحديثة مثل مستشفى السجن والملاعب وليمان المنيا لتأتى الجولات خير رد على تلك الأكاذيب الممنهجة والمشبوهة.

فى تلك الجولة رصد الوفد الحقوقي والإعلامي الدولي والمحلي عن خط سير زيارات ذوى المساجين وكيفية تفتيشهم بآلات حديثة (وجهاز X RAY.) لمنع تهريب الممنوعات كما استعرضت الزيارة المطبخ ومستشفى السجن الحديث وصالة الألعاب وقاعات الدرس وفرقة الموسيقى ومصنع السجاد والخزف والحرف اليدوية والمسجد وملعب كرة القدم وملعب الطائرة.

وخلال الزيارة وجه المساجين الشكر لقيادات السجن ورجال الشرطة على رعايتهم ومحاولات تأهيلهم كما وجه عدد كبير منهم الشكر ل "عثمان"، وهو شرطى خمسينى من مدينة مغاغة ويعمل فى إدارة ملفات المساجين بسجن المنيا حيث أطلقوا عليه "عم عثمان" لتقديرهم له وقربه منهم واهتمامه الشديد بهم واحتياجاتهم وسرعة قيامه بإنهاء ملفات المفرج عنهم.